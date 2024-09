El alcalde de Cigales invita a disfrutar de la fiesta de la vendimia con "un buen vino y el bocadillo de morcilla"

Cigales ya vive la XLIV Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia declarada de Interés Turístico Regional. Son días de celebración en la localidad vallisoletana en los que el vino es el gran protagonista.

Hasta el domingo 22, Cigales se convierte en un punto de encuentro de tradición y cultura en torno al vino donde la plaza Mayor de la localidad, la Plaza del Lagunajo y el Parque Municipal serán el escenario de catas, Feria del Vino, música en directo, muestra de oficios artesanos, eventos taurinos, folclore y gastronomía, entre otras.

El sábado centrará la gran parte de los actos. Uno de los más emblemáticos como es el desfile de bodegueras de los once municipios que conforman la Denominación Origen Cigales y Valladolid Capital.

Posteriormente, se llevará el pisado de la uva y degustación del primer mosto. Seguidamente será el pregón de la Fiesta de la Vendimia que este año correrá a cargo del empresario local Florencio Caballero, gerente de la carnicería y morcillas 'La Maruja'.

Pero antes de todo esto, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León charla con su alcalde Jaime Rodríguez que tiene claro que “representa como ninguna nuestra cultura vitivinícola y nuestro folclore y tradiciones”.

"Una fiesta que es muy importante porque mostramos a los visitantes los vinos de la Denominación de Origen Cigales que tienen una calidad excepcional que sorprenden a los que les prueban y son un potencial económico muy importante para nuestra zona", afirma el alcalde.

Las fiestas ya están aquí y todo se ha preparado todo minuciosamente en el pueblo. "Son muchos los detalles a los que hay que estar atentos y son meses de trabajo para que todo salga a la perfección. Todas las actividades deben salir a la perfección y sin ningún tipo de imprevisto para que los vecinos y asistentes puedan disfrutar de estos días tan especiales en el municipio", explica el alcalde.

Un programa amplio y que se ha hecho con mimo, pero también con mucho trabajo, así lo afirma Rodríguez. "Desde luego el trabajo por parte de la concejal de Cultura María del Val ha sido excepcional y hemos conseguido nuestro objetivo: ampliar la Fiesta de la Vendimia completando toda la semana de actividades e incluir novedades para que los vecinos que ya la conocen puedan disfrutar de ella año tras año".

Las recomendaciones



El alcalde nos da las pistas de lo que no nos podemos perder. "Pues me gustaría destacar las novedades, ya el lunes tuvimos una cata cultural a cargo de Juan Carlos Fernández, el jueves tendremos algo nunca visto una cata-casino donde los participantes podrán apostar tras catar los vinos e intentar adivinar a que denominación de origen de uva pertenecen, a que bodega, que tipo de uva predomina".

Como novedad también la discomovida del viernes será la de la Zone Fan del Real Valladolid que estará acompañada de la Peña El Clarete de Cigales (oficial Real Valladolid) y el domingo durante el encierro campero se soltará por primera vez en Cigales un novillo para el disfrute de los aficionados.

Como año tras año, el alcalde destaca, el sábado por la tarde "ya que es el germen de la Fiesta de la Vendimia y donde son los actos protocolarios".

Y recuerda que en "todos los pueblos de la Denominación de Origen acuden con sus alcaldes y Bodegueros a la imposición de bandas y pisado de la uva, es el pregón de las fiestas, a continuación las Asociaciones Culturales Las Torres y Vacceos junto a los grupos invitados muestran su Folclore y dan inicio a la Feria del Vino".

Florencio, de Morcillas Maruja, será el pregonero. Nadie mejor que él para ello, pues es toda una leyenda en el pueblo. "No hemos elegido a Floren por casualidad, no hay persona más apropiada para dar el pregón. Es ya una tradición comer el bocadillo de morcilla de La Maruja durante la Fiesta de la Vendimia y son centenares de personas las que el sábado se acercan a probarlas".

"Aparte de ser una parte importante de este fin de semana sus morcillas han llegado a todo el mundo y llevan el nombre de Cigales a rincones donde aparte de conocernos por nuestros vinos nos conocen por este producto típico de nuestro pueblo".

Habrá toros también

Los toros gracias a la Asociación Cultural Taurina de Cigales que colabora con el Ayuntamiento harán que el domingo "sea un día tan importante como el sábado y que sean miles los asistentes que vienen a ver el ya instaurado VII Toro del Clarete".

Además, por la mañana habrá un encierro campero que hace que el ambiente festivo empiece desde primera hora de la mañana con la novedad de la suelta de un novillo.

El alcalde de Cigales quiere mandar un mensaje para todos los vecinos y los visitantes "Tenemos un programa muy completo con actividades para todos los gustos y edades, Cigales está muy bien comunicado y es un fin de semana perfecto para venir a conocer nuestro municipio, nuestros vinos, nuestra gastronomía y nuestra cultura".

No hay duda de que la Fiesta de la Vendimia será otro éxito, hasta el punto de que se intuye también la presencia de la lluvia que no se lo quiere perder. "Las previsiones meteorológicas no son buenas y mi deseo es que este factor que no está bajo nuestro control no arruine ninguna de las actividades programadas para que todos podamos disfrutar de unos días tan especiales", pronostica.