Este es el pueblo de León donde mejor se come: es el templo de la carne de buey y una embajada asturiana

Este es el pueblo de León donde mejor se come El Capricho

Estos son los típicos artículos que cuestan escribir. Y es que es complicado elegir el mejor pueblo de León para comer. Sin duda, hay varios municipios en la provincia de León conocidos por su excelente gastronomía, pero uno de los más destacados es Jiménez de Jamuz.

Este pequeño pueblo situado una pedanía del municipio de Santa Elena de Jamuz en la comarca de Tierra de Jamuz incluida en la de Tierras de la Bañeza. Tiene unos 850 habitantes y está situado a escasos 50 kilómetros de la capital, León.

Las razones por las que se come tan bien en Jiménez de Jamuz son la alta calidad de los productos locales, la tradición culinaria de la región y el talento de los cocineros que trabajan en los restaurantes del pueblo.

Además, el ambiente tranquilo y acogedor de Jiménez de Jamuz hace que la experiencia gastronómica sea aún más agradable. Sin duda, este pueblo es un destino obligado para los amantes de la buena comida en la provincia de León.

Aquí abunda la producción de vino a pequeña escala en su mayoría para consumo propio. Este vino se conserva y se consume habitualmente en cuevas excavadas junto a la ribera del río Jamuz.

Este vino de la zona se suele acompañar de los exquisitos productos de la zona entre los que destacan la morcilla, el chorizo y el salchichón y las sardinas en conservas con cebolleta. Sin duda, manjares para llevarse a la boca.

En este municipio leonés puedes visitar el restaurante Casa Aniceto porque vas a comer de lo lindo. Y es que como ellos se denominan son la embajada asturiana en León.

Cachopo de Casa Aniceto Redes sociales

Un Restaurante de cocina tradicional asturiana fusionada con lo mejor de la cocina Leonesa. Los protagonistas, José Manuel y Maria Jesús, te invitan a descubrir este lugar y a disfrutar de nuestra cocina, hecha con mucho amor.

Cada cachopo en Casa Aniceto se prepara con ingredientes frescos y de alta calidad, siguiendo recetas tradicionales pero con un toque innovador que los hace únicos. Y por supuesto no te pierdas la fabada.

Jose Manuel, propietario premiado en una gala Redes sociales

El paraíso del carnívoro

Pero si por algo se conoce este pueblo leonés es por un gran capricho. En concreto el de un restaurante que lleva la fama y la calidad a sus espaldas desde hace muchos años. José Gordón lo ha convertido en el templo del buey. Para muchos es el mejor lugar de España donde puedes comer este tipo de carne.

Y es que en este restaurante se come auténtica buey. Han recorrido las montañas de León, Asturias, Cantabria, Galicia y Portugal siguiendo el rastro de tesoros escondidos, bueyes únicos que han sobrevivido al signo de los tiempos.

Finca donde se cuida a los bueyes de raza ibérica. Cedida

El Capricho’ es el nombre de ese paraíso para los carnívoros donde, en primer lugar, procura brindar una vida y una muerte dignas a los animales de razas ancestrales que él mismo cría.

Aquí los comensales disfrutarán en mayor medida su roastbeef de picaña, steak tartar de cadera, carpaccio de entrecot, lengua curada, callos, carrillera confitada, rabo guisado, cecina, morcilla, tuétano y su majestad la chuleta de buey auténtico, asada en parrillas alimentadas con brasa de leña y carbón de encina.

Gordón puede sacar pecho y mucho. El pasado mes de mayo fue nombrado como segundo mejor lugar del mundo para comer carne, según World’s 101 Best Steak Restaurants.

José Gordón cuidando de la mejor carne de Europa. Cedida

En conversaciones al EL ESPAÑOL, José cuenta que quería crecer profesionalmente y sabía que si se quedaba en el pueblo no lo conseguiría. Por lo que decidió salir a Cantabria y estudiar para ser técnico agrónomo en La Granja de Heras. Su familia se dedicaba a la ganadería y la agricultura.

"La conexión que tuve con el buey me impactó mucho, al verlo tan majestuoso, noble, grande, con una presencia que impone. Generó en mí una pasión desmedida que se convirtió casi en una obsesión", relata José.

Y si no te ha parecido suficiente, aquí tienes bar restaurante el Barril, la cafetería Roma y el bar El Rincón de Mai. Como has podido comprobar, con menos de 1.000 habitantes, Jiménez de Jamuz se lleva el título de pueblo donde mejor se come de toda la provincia de León.

Aunque es cierto que se admiten otras sugerencias. Lo que está claro es que la visita a este pueblo de la provincia de León es una obligación.