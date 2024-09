Stellar Circus presenta 'Kaleido': el único espectáculo de circo moderno que lleva el sello de Castilla y León

Noticias relacionadas Stellar Circus acerca sus sesiones inclusivas a más de treinta asociaciones de Salamanca

El circo, esa mágica tradición que ha fascinado a grandes y pequeños durante siglos, tiene nueva expresión en Stellar Circus concon 'Kaleido'. El único circo moderno de Castilla y León, instalado en el Recinto Ferial de Salamanca hasta el día 29. Luego sigue por Zamora, Burgos y finaliza 2024 en Valladolid.

[Stellar Circus acerca sus sesiones inclusivas a más de treinta asociaciones de Salamanca]

Este espectáculo itinerante ha ganado popularidad en los últimos años por su enfoque vanguardista, donde se fusionan las destrezas tradicionales del circo con una atmósfera futurista y una narrativa inspirada en los diversos países y civilizaciones del mundo.

Pisar la alfombra azul hasta la pista central es como adentrarnos en el túnel del tiempo. Recordar aquellos años en que el circo, fuera en el pueblo los modestos, o en las fiestas de la ciudad, era como viajar a 'Narnia', abstraídos de la realidad aferrándonos a quimeras o fantasías.

Stellar Circus no es solo un circo más, es una experiencia sensorial completa que lleva al público a una travesía por el mundo, combinando acrobacias impresionantes, música inmersiva y una escenografía que parece sacada de un país de sueños, bajo la dirección artística del salmantino José García.

A diferencia de los circos tradicionales, que suelen centrarse en una sucesión de actos sin un hilo conductor, Stellar Circus apuesta por la narrativa épica. El espectáculo sigue a dos exploradores que van abriendo el abanico de países y civilizaciones, caracterizados con un vestuario acorde con el país.

En estos exploradores es donde destaca el joven Dylan, quien a su vez es coreógrafo y artista. Sin olvidarnos de un memorable número de fuerza, deportividad, equilibrio y belleza en la barra vertical fija. Es un símil de los 'apolos' de la antigua Grecia.

Cada acto del circo simboliza una parada en este viaje por el mundo: desde Japón, China, México, los Urales, hasta desafíos físicos que ponen a prueba los límites del cuerpo humano y las leyes de la física, tanto malabaristas como trapecistas o equilibristas.

Espectáculo mágico

Bajo la carpa vibrante y celeste del Stellar Circus, los espectadores son transportados a un mundo de fantasía y asombro con su última producción: 'Kaleido'. Este espectáculo combina la destreza circense con una explosión de luces, colores y emociones que llevan a un viaje sensorial único e inolvidable.

'Kaleido' destaca por su innovación, donde las tradicionales habilidades circenses – malabares, acrobacias y equilibrismo – se encuentran con la modernidad de las luces y los sonidos digitales. La experiencia visual es, sin duda, uno de los elementos más impactantes del espectáculo.

De por medio las risas, la magia y mucho humor. De los buenos. Un cómico, excepcional, Joseph, que no deja un segundo de provocar las risas de los pequeños y los no tan pequeños, con breves 'números', que tuvieron el punto álgido al invitar a tres espectadores a participar. Es el no va más.

Y qué decir del mago Flashback Magic. Interpretaciones que se salen fuera de lo común. Una magia no al uso, sino interpretada para grandes ocasiones y público especial, en quien se funde la risa con la más estupefacta admiración. El ¡oh! se dejó escuchar en las gradas.

El elenco de 'Kaleido' es mezcla de talento internacional, con artistas perfeccionados en las disciplinas circenses. Destaca el número de trapecio, donde los artistas desafían la gravedad con movimientos sincronizados a gran altura, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos.

Otro momento memorable es el acto de malabares de luces, donde los artistas, con una precisión extraordinaria, manipulan esferas brillantes que cambian de color, creando figuras geométricas en el aire.

Este acto no solo muestra la habilidad técnica de los malabaristas, sino que también juega con la percepción del tiempo y el espacio, lo que provoca en los espectadores una sensación de maravilla y desconcierto.

Kaleido está diseñado para cautivar a adultos y a niños, con precios asequibles. Los pequeños se maravillan con luces y colores vibrantes. Los adultos aprecian la sofisticación de las acrobacias. Sin duda, un espectáculo inclusivo, donde todos pueden encontrar algo que los atrape y los haga soñar.

Impacto del circo moderno

Stellar Circus, instalado en el Recinto Ferial de La Aldehuela de Salamanca null

Con 'Kaleido', Stellar Circus demuestra cómo el circo puede reinventarse sin perder su esencia. Al fusionar lo tradicional con lo moderno, el circo sigue siendo un espacio para el asombro y la fantasía, adaptándose a los tiempos sin perder su magia. Variedad, dinamismo y mucha profesionalidad y arte.

La interacción entre los artistas y la tecnología es constante. Durante algunos números acrobáticos, por ejemplo, los movimientos de los artistas activan luces y sonidos, haciendo que el público sienta que está presenciando un evento casi sobrenatural.

Tal es así, que Stellar Circus cuenta con un elenco internacional de artistas seleccionados por sus habilidades excepcionales. Entre ellos se encuentran equilibristas, trapecistas, contorsionistas y malabaristas que, más allá de las habilidades tradicionales, han incorporado elementos innovadores.

Quienes busquen una experiencia única, para escapar de la rutina diaria y los sumerja en un universo visual deslumbrante, 'Kaleido' es una cita imperdible. Como ha demostrado Stellar Circus, el arte circense sigue siendo un puente entre lo posible y lo imposible, y 'Kaleido' es un brillante ejemplo de ello.

Ojalá que las Administraciones públicas tomaran más en serio este tipo de espectáculos públicos en su financiación, porque entretienen, alegran, interpretados por auténticos profesionales y, además, arrancan a unos y otros una sonrisa.

¡Por cierto, nadie echó en falta animales, ay!