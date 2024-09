Programa de fiestas de Valladolid lunes 2 de septiembre: las Moreras se llenan de música y diversión en un día mágico

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024 en Valladolid continúan bajo el paraguas de la mejor de las diversiones y con decenas de actividades para disfrutar de jornadas únicas a orillas del Pisuerga en las que la diversión está asegurada.

Este lunes, 2 de septiembre, la actividad no cesa. EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León te ofrece, cada día, el programa detallado con todas las actividades, hora a hora, para que no se pierdan nada y puedan elegir entre el amplio elenco de actividades de las que se puede disfrutar.

Este lunes destaca el Moreras Beach Fest que va a llenar de diversión y mucha música la playa vallisoletana y también el concierto de Mago de Oz en la Plaza Mayor. Los fuegos artificiales o la presencia de la Tía Melitona o los fuegos artificiales completan un programa mágico para esta jornada.

Son días especiales y únicos en una ciudad que se ha engalanado para la ocasión y que saborea sus fiestas como la que más. Además de todas las actividades, la Feria del Folclore y la Gastronomía y la Feria de Día también son dos grandes opciones para gozar con los mejores sabores.

Este es el programa completo del domingo, 2 de septiembre

12:00 h Centro de Vida Activa Delicias - P Juan Carlos I, 28 Juegos tradicionales gigantes de madera Colabora: Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales.

12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00 h Plaza de Portugalete Zona infantil Parque infantil de hinchables y Talleres.

17:00 h La Victoria (final C/ Fuente el Sol) Tía Melitona.

17:30 a 21:00 h C/ Estación de Ariza, 1 XXXII Exposición ferroviaria ASVAFER.

18:00 a 01:00 h Paseo de las Moreras Vivestival 2024 Final del concurso de músicos emergentes de Castilla y León Organiza: Vive! Radio – Promecal.

18:00 h C/ Caamaño, n 128 Campeonato de Futbolín y de dardos Peña Karaoke Rosabel.

18:00 h C/ Gerona, n 10 Tardeo musical Peña La Berrea.

18:30 h Plaza Juan Pablo II (Villa del Prado) Silencio, por favor. Jesús Puebla Mimo. Teatro infantil.

18:30 h Plaza Biólogo J. A. Valverde (Pajarillos) Cantaclown. Alicia Maravillas.

18:30 h C/ Teresa Gil - Regalado Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros “Aires de Castilla”.

18:30 h C. P. M. Zona Este. Pza. Biólogo José Antonio Valverde, 2 DÚO STYLO.

18:30 h Centro de Vida Activa Parquesol. C/ Enrique Cubero, 1 DÚO MUSICAL 2000.

19:00 h Centro de Vida Activa Zona Sur - P Zorrilla, 101 Juegos tradicionales gigantes de madera Colabora: Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales.

19:00 h CC Parque Alameda Cabaret, la Luz de las Delicias.

19:00 h Barrio San Pedro Regalado (C/ Tordesillas) Tío Tragaldabas.

19:00 h Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera) Programación familiar. Música infantil con Pimpineja Aquavall.

20:00 h Plaza Gutiérrez Semprún Juegos y actividades de peñas Peña Bodega Paco.

20:00 h Paseo de las Moreras Bingo peñero musical Coordinadora de Peñas.

20:00 a 01:00 h Paseo de las Moreras Moreras Beach Fest “Los lunes también se sale; Reget Fest 2000”. DJs Marian, Ruis, Toño&Friends y Gonzalo Pécoton. Welcome Party Peñas: DJs Audiorider, Joel Morchón, Rubio, Mauro y residente. Coordinadora de Peñas.

20:00 h Auditorio Feria de Valladolid Lo de ferias: Pucela Olímpica.

20:00 a 23:00 h Plaza Fuente Dorada Danzando en la calle: Style Dance.

20:00 a 23:00 h Plaza España Punto Violeta.

20:30 h Pérgola del Campo Grande “Las Verbenas de la Feria”. Orquesta Fortuna.

20:30 h Aparcamiento Estadio José Zorrilla XXXVIII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo “Arienzo” (Casa de Murcia) y grupo “Los Perets” (Casa de Cataluña).

20:30 h Teatro Cervantes Pequeña historia de la ciudad 20:30 h Sala Borja Afterplay

21:00 h Plaza Mayor HIJOS DEL TERCER ACORDE.

21:00 h Academia de Caballería Banda Sinfónica de Arroyo. Director: Diego Cebrián Ferrero.

21:00 h Plaza Ribera de Castilla (La Rondilla) Flamenco: Keka.

21:30 h Teatro Zorrilla Que Dios nos pille confesados.

21:00 a 01:00 h Zona Moreras Punto Violeta informativo y de asistencia psicológica.

22:15 h Paraje del Caño Hondo Fuegos artificiales. Sesión 2 . Pirotecnia Tamarit (Valencia).

22:30 h Plaza Mayor. Concierto de Mago de Oz.

22:30 a 00:00 h Plaza Ribera de Castilla (La Rondilla) Orquesta Madem.