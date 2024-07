Un reconocido cocinero abrirá un nuevo restaurante en un pueblo de Valladolid: “El concepto va a ser más exclusivo”

Jiale Pan es un hombre al que no le asustan las aventuras. Nació en China, concretamente en la provincia de Zhejiang, en un pueblo que lleva el nombre de Qingtian. Llegó a Valladolid en el año 2004 y, en el 2018, abrió las puertas del Restaurante Jiapan, que se ubica en el centro de la ciudad del Pisuerga, concretamente en la calle Pasión.

Hace pocos meses, la elaboración ‘Coxmo’ de este excepcional cocinero triunfaba en la 26ª edición del Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid en el que participaban un total de 56 establecimientos hosteleros, 49 de la capital y otros siete de localidades de la provincia.

Conseguía este pincho de oro y también obtenía el premio al Mejor Pincho Postre, gracias a su ‘Herax’, que pasa por ser un bao de dulce de yema de pato que encandiló al jurado y que hace las delicias de todos los que lo prueban.

Ahora Jiale cuenta a EL ESPAÑOL de Castilla y León que trabaja en otro proyecto para abrir un nuevo negocio hostelero, que no será en la capital y que tendrá un “carácter más exclusivo”.

Una nueva idea que busca abrir a mediados de 2025

“Quiero abrir un nuevo restaurante que sea único en la provincia de Valladolid. Que la gente venga de fuera a visitarnos y que se quede encandilado probando nuestras delicias”, cuenta Jiale a este periódico.

La idea le llegó a nuestro protagonista “hace dos años”. Buscaba “ofrecer algo más gourmet” y “cuidado”. Algo, en pocas palabras, “único”. Por eso lleva entre cinco y seis meses preparando el diseño del nuevo establecimiento hostelero que se va a ubicar “en Laguna de Duero, junto al MrWok”, confiesa.

“Si todo va según los cauces establecidos, y se cumplen los plazos, la idea es abrir a mediados del año 2025. El concepto va a ser el de ofrecer comida china, pero desde una perspectiva más exclusiva”, afirma el brillante chef.

Todo, en un espacio de entre 200 y 300 metros cuadrados y con el fin de que cada servicio disfruten de sus elaboraciones entre 18 y 20 personas.

“Intentamos vender cultura china. En muy pocos restaurantes te explican de donde viene cada plato, de qué provincia. Por ejemplo, el pato Pekín, no sabes si es del norte o del sur. China es un país muy grande y tiene ocho tipos de cocina. Nosotros vamos a hacer hangbangcai, que viene de la zona sur del país, de la zona de Zhejiang, incluyendo Shanghái. Queremos hacer buenos platos explicando de donde vienen”, apunta Jiale.

Se trata de la cultura gastronómica, algo que nuestro entrevistado aprendió en “grandes restaurantes de España” que “además de servir grandes platos, dan a conocer su territorio y costumbres” un plus que el cliente siempre valora.

“Cuando la gente habla de comida china lo hace del arroz tres delicias, del rollito de primavera… de comida rápida y de mala calidad. Tenemos más de 4.000 años de historia culinaria y eso es lo que queremos dar a conocer. Que la gente entienda otro concepto de comida china en nuestro restaurante”, apunta el chef.

Sin miedo a nada

“Todas las personas que están a mi alrededor me dicen que se trata de una apuesta muy arriesgada. Sin embargo, yo no les hago caso. Algo me dice que tengo que completar esta idea y que va a ser muy importante para la provincia de Valladolid”, apunta nuestro protagonista.

Sobre los platos, aún no quiere dar muchas pistas de las brillantes elaboraciones con las que va a sorprender a sus comensales, solo afirma que “todos” van a ser elaboraciones estrella que tendrán una “gran presentación” con el fin último de “sorprender”. Tanto al paladar como al ojo.

“No tengo definido aún a cuantas personas voy a tener que contratar. Vamos a ir paso a paso para ir completando y cerrando etapas con el fin de que todo salga de maravilla”, explica.

A Jiale Pan le gustan los retos. Estar en “situaciones de presión” para transformarlas en “éxito”. Él busca expandirse y seguir difundiendo su brillante gastronomía.

“Quiero que todo el mundo se acerque a mi nuevo restaurante, que sea importante en Valladolid y que todos los comensales disfruten con mis platos”, finaliza.

“El mundo de la cocina china es ilimitado y emocionante. Se trata de un viaje de culturas e historias sabrosas. Desde la cocina de los templos budistas de la Ruta de la Seda de la dinastía Tang, hasta las casas de té iluminadas con linternas de la bulliciosa Suzhou de la dinastía Ming, pasando por la hora del cóctel de jazz de Hong Kong y Shanghái. Nos sentimos honrados de que se unan a nosotros en este viaje culinario, con un menú que celebra la herencia gastronómica china, las recetas históricas y las artesanías culinarias que evolucionaron el mundo desde hace 4.000 años”, finaliza.

Por cierto, que este nuevo establecimiento hostelero se llamará ‘Coxmo’, como el pincho que le va a llevar al Campeonato Nacional que se disputará en Valladolid tras ganar el Provincial.