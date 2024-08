National Geographic incluye en el top 8 de "infames restauraciones" la de los angelotes de Soria: "Una chapuza"

La restauración de monumentos arqueológicos no siempre es para mejor. Puede llegar a convertirse en uno de los temas más polémicos si no se hace con delicadeza, tacto y tratando de dejarlo tal y como estaba. En muchas ocasiones, algunas obras pueden sufrir grandes daños en su reparación ya que terminan no pareciéndose en nada a lo que había anteriormente.

Algunas pueden llegar a producir risa entre los ciudadanos e, incluso, desatar polémicas y humor por las redes sociales. Precisamente, era algo que ocurría recientemente con motivo de los trabajos de restauración de los angelotes de la ermita del Mirón de Soria.

Desde National Geographic han realizado un listado de las ocho "infames" restauraciones que han indignado al público y, por supuesto, esta se encuentra entre ellas. Recuerdan en su publicación que la ermita de Nuestra Señora del Mirón de Soria ha sido "la última víctima de una restauración del patrimonio con la que no todos están contentos".

El aspecto actual de los angelotes que ha desatado las críticas en redes sociales Turismo Soria

Un interior que, históricamente siempre ha sido de color blanco, y que ha terminado "repintado con los frisos en rojo teja muy distintos al aspecto barroco original que había en 1725". Sin duda, el elemento que más ha llamado la atención de los ciudadanos debido a su aspecto tras la renovación han sido los angelotes. Estos han sido calificados como "deforme o chapuza" e, incluso, las asociaciones de Conservación y Restauración de Soria y de España lo han tildado de un "atentado contra el patrimonio".

Asimismo, afirmaba que defienden las "intervenciones realizadas por profesionales cualificados, los únicos que deberían intervenir nuestro patrimonio cultural" y pedía explicaciones a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Y es que el trabajo ha sido realizado por un pintor y no por un experto en restauración.

Y es que no hay más que ver su aspecto para darse cuenta que no se parece en nada a lo que había anteriormente. El encargado de restaurarlos ha coloreado la cabellera de los angelotes y ha pigmentado, notablemente, las cejas de un color marrón oscuro, así como los ojos y ha puesto de un rojo intenso los labios de las figuras moldeadas en yeso de color blanco.

Tal ha sido su trascendencia que el Ayuntamiento ha incoado un expediente sancionador a la Diócesis de Osma- Soria, quien ya ha iniciado los trámites necesarios para resolver este asunto.

Una ermita que, por ahora, permanece cerrada hasta que puedan solucionar los problemas que se han causado en el interior de este lugar histórico y que todo vuelva, lo más rápido posible, a la normalidad.