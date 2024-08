Sólo los pequeños delincuentes van a la cárcel en este país. Hemos asistido y asistiremos a lo que día tras día se produce en la España de la indefensión ante unos pocos. Vivimos en el mundo de la verdad-mentira y la mentira-verdad fabricadas en pro de unos pocos. Los demás a trabajar y a pagar calladitos mejor. Ridículo hasta el final. De momento el estado de derecho parece que está de vacaciones. Nos tratan como si fuéramos tontos, no habrá amnistía que pueda borrar este atentado que se está produciendo en Cataluña contra España, ni borrarlo de la historia.

No somos nadie. Si dices que un blanco es mejor atleta que un negro es racismo. Si un negro es mejor atleta que un blanco mejoras tu racismo. Si un blanco corre igual que un negro es racismo. Digas lo que digas es racismo. Así con todo. Parece que ya nadie se acuerda de la ceremonia inaugural ni del Ecoli del Sena. Los juegos olímpicos se van convirtiendo en una pachanga, sólo hace falta que hagan deporte hacer caballitos con la Puch Cóndor de hace cincuenta años. Nos quedan los refugios climáticos para combatir el cambio climático lo que queda del verano. Como toda la vida de Dios el mejor meterse en el Corte Inglés.

Se ha luchado durante siglos defendiendo lo que esta bien y lo que está mal, gracias a lo cual la raza humana ha conseguido muchos derechos y vivir en paz. Ahora parece que todo se quiere destruir. La ideología woke inventada y el NOM parece que se empeñan en destruirnos en pro de no se sabe qué. Sin ningún beneficio para nadie. Estamos a la vuelta de las guerras étnicas en Europa. El Fiscal General del Reino Unido amenaza con la detención y cárcel para quienes informen sobre las protestas contra los asesinatos y la inmigración ilegal y sobre los acosos de las bandas musulmanas. Se amenaza a los ciudadanos que se atrevan a decir la verdad y difundir imágenes en las redes que lo confirmen. Sabíamos que esto pasa en Venezuela, Cuba y demás. Lo de Venezuela confirma el bochorno mundial al que asistimos por parte de todos los países que se dicen demócratas y civilizados. Ya no hay vergüenza.

Si finalmente Irán desiste del gran ataque a Israel, harán un ataque simbólico. Irán teme por sus infraestructuras nucleares y petroleras, y por esos va reculando. La humanidad al borde de la III guerra mundial y nadie se siente preocupado, como antes de la I y la II que empezaron después del verano. La humanidad en su mundo, las olimpiadas, las vacaciones, las verbenas y el cubata. Lo que se ve en la calle asusta. Parecemos orcos de baja intensidad. La política ya no sirve para hacer bajar el precio de los alimentos pero sí para crear impuestos para frenar el cambio climático que no existe. De momento nos van soltando desde la OMS que el Covid19 repunta.

El lunes se ha producido una caída de las bolsas mundiales. Se ha parado imprimiendo dinero, pero de seguir así se llegará a una hiperinflación. El patrimonio no vale menos pero es el único valor seguro. Muchas empresas van a cerrar y la gente en España vive muy por encima de sus posibilidades sin percatarse de nada. El trabajo ya vale menos. De momento la economía destruye casi diez mil empleos en plena temporada turística. No hay ni ha habido crecimiento económico en términos reales. Lo único que ha crecido es el gasto público. Las familias sufren una renta per cápita plana desde hace más de veinte años. Seguimos de vacaciones a disfrutar.