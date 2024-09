Salamanca, ciudad de Erasmus: cerca de mil estudiantes extranjeros eligen la USAL

Salamanca y su Universidad se han convertido en uno de los lugares elegidos por los universitarios extranjeros para realizar su programa Erasmus. Tanto es así que la USAL es una "universidad extraordinaria por muchos aspectos, pero sobre todo y no de ellos es el grado de internacionalización que tiene", en palabras del rector, Juan Manuel Corchado, quien acompañado del concejal de Cultura, Ángel Fernández, recibe a los cerca de mil estudiantes europeos que llegan a la ciudad con los programas Erasmus.

"Una cifra altísima, comparada con la de cualquier otra universidad de España y cualquier otra universidad europea. Números que crecen continuamente, que nos permiten también enviar a muchos estudiantes en nuestros programas de intercambio fuera. Nos da muchísima vida este porcentaje de estudiantes", reconoce Corchado. Estos estudiantes extranjeros "es altísimo y eso hace que nuestra ciudad, nuestros campus también en Béjar, Ávila y Zamora, puedan disfrutar de esa vitalidad y de toda esa juventud que nos rodea a todos y que nos hace sentir siempre jóvenes", asegura el rector.

Por su parte, el concejal de Cultura dejó claro que "haremos todo lo posible porque la estancia de los Erasmus en la ciudad sea bien acogida. Porque Salamanca es una ciudad que se proyecta internacionalmente".

El número de estudiantes extranjeros en la Universidad de Salamanca del Programa Erasmus asciende a 865, procedentes en su mayoría de Italia (282), Alemania (120), Francia (116), Portugal (73) y Reino Unido (70).

En cuanto al Programa de Becas de Intercambio, para el primer trimestre académico la cifra refleja a un total de 76 estudiantes extranjeros procedentes de Japón (24), México (11) y EE.UU. (6), entre otros países de origen.

Así, ante el inicio del curso académico 2024-2025 la USAL recibe a un total de 938 estudiantes extranjeros en el marco de sus programas Erasmus y de becas de intercambio y movilidad. No obstante, cabe recordar que estos datos aún no son los totales definitivos, ya que la Universidad de Salamanca continúa recibiendo nominaciones de estudiantes extranjeros para cursar estudios en el segundo cuatrimestre.

Las cifras, según informan desde la USAL son cerca de mil estudiantes Erasmus y de intercambio y se envían fuera unos seiscientos, y "seguro que con los esfuerzos que vamos a hacer en los próximos años esas cifras van a aumentar", augura el rector. También, "vamos a impulsar con fuerza todo lo que es la Escuela de Salamanca. Eso va a tener mucha repercusión. Queremos que la tenga a todos los niveles, también en Europa y que impulse esa atracción de talento, para que muchos de ellos se queden con nosotros", informa Juan Manuel Corchado, momentos antes de la recepción realizada en el Teatro Liceo.

Nuevas titulaciones

Explica el rector que, desde la USAL, tienen la intención de que toda esa atracción de talento "repercuta en nuestras ciudades para que ese salto se quede, tanto el nuestro como el que viene de fuera se quede aquí para trabajar. Vamos a hacer un esfuerzo por construir estos nuevos campus, por mejorar y modernizar los campus, nuestras aulas, mejorar las titulaciones, vamos a tener una reunión próximamente con el presidente de la Junta para hacerle una amplia propuesta de nuevas titulaciones, que queremos que nos pongan aún más a la vanguardia de la docencia y también de la investigación y que nos permita seguir creciendo en esta línea", avanza Corchado.

En cuanto a los países donde acuden los universitarios de la USAL, los más atractivos son los países de habla inglesa. Pero también acuden muchos estudiantes Francia, Italia, a Alemania también, "que tiene muchísimo tirón. Tenemos que estar abiertos a todas las universidades y a las mejores universidades. El ecosistema universitario y de investigación en Europa es extraordinario", explica el rector.

Reconoce Corchado que "queremos establecer nuevas formas de colaboración con empresas en todo el mundo, no solo en Europa, para que nuestros estudiantes puedan hacer sus prácticas en empresas o prácticas externas, sus trabajos de fin de grado, en otras instituciones. Vamos a empezar con programas claros, a buscar la financiación que necesitemos, porque yo, como alumno que fui Erasmus, me cambió la vida. Me fui por unos meses y acabé años viviendo fuera de España y luego tuve, gracias a eso, la oportunidad de volver aquí y eso es lo que le va a pasar a ellos. Tenemos que abrirnos, tenemos que hacer que nuestros estudiantes conozcan el mundo y traigan lo mejor de ese mundo".