El cupón de la ONCE deja 350.000 euros en Ávila

El cupón diario de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) dejó un premio de 350.000 euros en Ávila capital correspondiente al sorteo del pasado miércoles 5 de enero. El vendedor de la ONCE, José Luis Hernández Jiménez, fue el encargado en esta ocasión de repartir la ilusión gracias a la venta de diez cupones del número 37.690, premiado en la primera categoría del sorteo.

"Llevo más de tres décadas vendiendo cupones en esta casa y he dado varias veces el premio", explica este vendedor de la ONCE según informa la organización a través de un comunicado remitido a Ical, en el que también esgrime Hernández Jiménez que lo disfruta "mucho porque supone devolver a mi gente y mi barrio parte de esa ilusión que ellos cada día muestran conmigo y la labor social de la ONCE".

El cupón diario de la ONCE es uno de los juegos más míticos de la organización, en el que por 1,50 euros, el participante puede ganar 55 premios de 35.000 euros al cupón, y por tan solo 0,50 euros, añadir La Paga y optar a 3.000 euros al mes durante 25 años.

