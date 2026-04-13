Garriga destaca una "nueva sintonía" entre PP y Vox tras el acuerdo sobre las Cortes: "Puede ser un preludio para avanzar"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este lunes que el acuerdo alcanzado entre su formación y el PP sobre la Mesa de las Cortes de Castilla y León, un día antes de su constitución, demuestra que existe "una nueva sintonía" con los populares.

Garriga se ha mostrado convencido de que este pacto puede ser "un preludio, si nada lo trunca" para "poder seguir avanzando". "Ese acuerdo para impedir que el PSOE pudiera obtener una representación destacada en la Mesa demuestra un nuevo marco de diálogo", ha afirmado.

Y ha hecho hincapié en que, en ese proceso de diálogo, se encuentran intentando "restablecer las confianzas truncadas". "Con los barones del PP estamos avanzando en una buena sintonía", ha añadido.

El secretario general de Vox ha insistido en que, tras este acuerdo, que dará al PP la Presidencia de las Cortes, en manos de Francisco Vázquez, y a los de Abascal la Vicepresidencia primera, se podrá "seguir avanzando igual de bien" en Castilla y León que en Extremadura y Aragón.

Todo ello con el objetivo de conformar un Ejecutivo de coalición entre ambas formaciones y "lograr esas cosas que no ha hecho el PP en estos años y que la fuerza de Vox va a lograr impulsar desde los gobiernos".

Además, ha asegurado que el acuerdo alcanzado "demuestra también que Vox no ha venido aquí por el sillón ni por los cargos".

"Nadie podrá decir que Vox ha exigido una Presidencia porque a nosotros nos preocupa ese programa de Gobierno que demuestre que las cosas pueden cambiar y en eso estamos trabajando", ha zanjado.