PP y Vox acuerdan la Mesa de las Cortes de Castilla y León para "garantizar la estabilidad en la nueva legislatura"

El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo para constituir la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León para "dotar de estabilidad a la nueva legislatura". Los de Santiago Abascal apoyarán al candidato popular a la Presidencia y ostentarán la Vicepresidencia primera.

"Este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos, que coinciden en la necesidad de que la Comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando", han afirmado en un comunicado, solo un día antes de la constitución de la nueva Cámara.

Y han asegurado que el objetivo es que "siga prestando servicios públicos de calidad y ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses". "Un Parlamento autonómico que recoge así el mandato otorgado por los ciudadanos de Castilla y León el pasado 15 de marzo", han añadido.

PP y Vox han señalado que "se trata de un acuerdo firme y duradero en las Cortes como paso previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos".

Vicepresidencia primera para Vox

El acuerdo en la Mesa de las Cortes contempla el apoyo a un procurador del PP como presidente del Parlamento de la Comunidad, mientras que la Vicepresidencia primera será asumida por un representante de Vox.

Igualmente, PP y Vox se responsabilizarán de dos secretarías del órgano rector de la Cámara.

Según han subrayado ambos partidos, este acuerdo tiene "carácter definitivo", lo que evidencia "la voluntad de garantizar desde el inicio el buen funcionamiento de la institución parlamentaria".

PP y Vox han enmarcado este entendimiento "en el mandato expresado por los ciudadanos en las últimas elecciones, interpretando los resultados como una llamada a facilitar la gobernabilidad".

En este sentido, han considerado que la configuración de la Mesa de las Cortes "permitirá garantizar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años". Un acuerdo que anticipa un próximo pacto de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León.