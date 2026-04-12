Arranca la nueva legislatura en Castilla y León: el PP tiene al alcance de su mano recuperar las Cortes con el apoyo de Vox

La XII Legislatura de las Cortes de Castilla y León arranca este martes, 14 de abril, con una sesión constitutiva que va más allá de un mero trámite formal y que marcará, previsiblemente, el regreso del Partido Popular al timón de la institución siete años después.

Tras las elecciones del pasado 15 de marzo, los 82 procuradores se darán cita a las 11:30 horas en el solemne hemiciclo de la Cámara autonómica para configurar el nuevo mapa de poder en la Comunidad.

En un escenario donde el PP cuenta con 33 procuradores y una posición dominante, todo apunta a que los populares recuperarán previsiblemente la Presidencia de la Cámara, después de cedérsela en 2019 a Ciudadanos y en 2022 a Vox en virtud de los pactos de gobierno.

Sin embargo, no será un hecho consumado hasta que se vote. Vox ha jugado ya sus cartas con claridad y ha renunciado expresamente a reclamar el cargo, después de cuatro años ostentándolo, argumentando que no les interesan "los sillones".

Con todo, ha trazado una línea roja inequívoca: no permitirán bajo ningún concepto que la Presidencia recaiga en el PSOE. Algo que hace presagiar que, para evitar esa situación, la formación de Carlos Pollán apoyará al candidato del PP.

La constitución de las Cortes

La sesión comenzará bajo la batuta de la Mesa de Edad, presidida por el procurador popular José María Eiros, de 67 años, el parlamentario de mayor edad. Como secretarios le acompañarán los dos más jóvenes: el popular Ángel Porras (27 años) y el socialista Diego Vallejo (28 años).

Ellos leerán el Reglamento, el decreto de convocatoria electoral y la relación oficial de los 82 electos antes de abrir el proceso de elección de la Mesa de las Cortes, el órgano de gobierno de la Cámara: el presidente, los dos vicepresidentes y los tres secretarios.

En el fondo, esta configuración revela mucho del equilibrio de fuerzas actual. El PP recuperará previsiblemente el control simbólico e institucional de la Cámara tras un ciclo de siete años en el que primero Ciudadanos y luego Vox ocuparon la Presidencia.

Para los populares supone cerrar un capítulo de cesiones y recuperar el pulso de una institución clave para marcar el ritmo legislativo de la legislatura.

Para Vox, la decisión de no aspirar al cargo pero vetar al PSOE confirma una línea pragmática: influir desde fuera de la foto principal, priorizando la agenda y el control de las políticas sobre la notoriedad y la presencia institucional.

Los socialistas de Carlos Martínez, por su parte, han asumido su debilidad numérica y no entrarán en una batalla perdida de antemano.

Desvelarán su estrategia este lunes en la Ejecutiva Autonómica, pero todo indica que optarán por una oposición de perfil más técnico y menos confrontacional en este primer envite.

La sesión del martes no solo configurará la Mesa: dibujará el tono político de los próximos cuatro años. Un PP fortalecido en la Presidencia, un Vox influyente y un PSOE relegado a la espera de oportunidades. El verdadero pulso político, sin embargo, apenas acaba de empezar.

39 mujeres y 43 hombres

Las Cortes de Castilla y León se constituirán con 82 procuradores elegidos en las urnas el pasado 15 de marzo, de los que 39 son mujeres y 43 hombres, que a su vez representarán a seis partidos políticos.

De ellos, 33 pertenecen al PP, que vuelve a ser la primera fuerza, y 30 al PSOE que repite en la segunda posición. Además, Vox, tercera formación de la cámara, cuenta con 14 parlamentarios, mientras UPL tiene tres y Soria Ya y Por Ávila uno cada uno.

Además, un total de 48 parlamentarios se estrenarán en las Cortes esta duodécima legislatura autonómica, que salvo disolución anticipada, se extenderá hasta la primavera de 2030.

Una renovación del 60%

Esto conlleva una renovación del 60% de los procuradores, al margen de los cambios que se puedan producir posteriormente.

El Grupo Popular de Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a ser reelegido presidente de la Junta, cuenta con 33 procuradores, dos más que hace cuatro años, de los que 18 son nuevos.

Los socialistas de Carlos Martínez, nuevo portavoz en la cámara, dispondrán de 30 representantes, también dos más que en la legislatura anterior, de los que 23 inician su labor como procuradores.

Además, Vox, comandado por Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes, renueva a seis de sus 14 parlamentarios −uno más que en 2022− y UPL a uno de sus tres integrantes, aunque la portavoz será Alicia Gallego y no Luis Mariano Santos.

En cambio repiten Ángel Ceña y Pedro Pascual en representación de las siglas de Soria Ya y Por Ávila.

Aunque los grupos parlamentarios no se han configurado todavía, algo que se sucederá en las próximas semanas, la cámara contará con tres mayoritarios −PP, PSOE y Vox− y el mixto −UPL, Soria Ya y Por Ávila−, aunque estos partidos podrían conformar un cuarto.

En cualquier caso supondrá uno menos que en la actual legislatura que llega a su fin.

Ávila

En la provincia de Ávila, el PP sitúa como nueva parlamentaria a Cristina Sanchidrián y repiten David Beltrán y María de los Ángeles Prieto; mientras que el PSOE contará en el hemiciclo con dos caras nuevas, María del Carmen Iglesias e Iván Zazo.

Por Vox repite José Antonio Palomo, y Por Ávila sigue de la mano de Pedro Pascual.

Burgos

En la provincia de Burgos, el PP cuenta en las Cortes con cuatro caras nuevas, Marta Arroyo, Belén Vélez, Luis Alberto Rasero y María del Carmen Santillana, y repetirá Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad en la pasada legislatura.

El PSOE, por su parte, estará representado por Daniel de la Rosa y Aida Estrella, que se estrenan, y vuelven Virginia Jiménez y Luis Briones. Vox introduce a Marta Alegría y seguirá otra legislatura Ignacio Sicilia.

León

Por lo que se refiere a la provincia leonesa, los populares sitúan en el hemiciclo tres nuevos procuradores, María José Álvarez, Neftalí Fernández y Elena Bolo, y vuelve Antonio Mendoza.

Los socialistas mantienen a Nuria Rubio y se renuevan con Mario Rivas, María Isabel Fernández y Benjamín Fernández.

UPL mantiene a Alicia Gallego y Luis Mariano Santos y se renuevan con Rosa María Quintanilla; y Vox prosigue con su candidato autonómico, Carlos Pollán e incorpora a Laura Dorréis.

Palencia

En la provincia palentina, el PP conserva a Mercedes Cófreces y Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda varios mandatos, y estrena una nueva procuradora Ana San Millán.

En el PSOE son todas caras nuevas, con Miguel Ángel Blanco, Pilar García y Cristian Delgado; y Vox repite con David Hierro, portavoz de la formación.

Salamanca

El PP mantiene en la provincia de Salamanca al presidente en funciones de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que va acompañado de nuevo por Rosa Esteban, Carmen Sánchez y Raúl Hernández, y suma como nueva cara a Ángel Porras.

El PSOE renueva a sus procuradores salmantinos con Fran Díaz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo. Además, Vox mantiene a Carlos Menéndez e incorpora a María Dolores Mateo.

Segovia

En cuanto a la provincia segoviana, que gana un séptimo procurador, repite en el PP su secretario general, Francisco Vázquez, y Elena Rincón, y se incorpora José Luis Sanz, que ha sido consejero de Movilidad y Transformación Digital, aunque ya fue procurador.

El PSOE estará representado por los procuradores Sergio Iglesias, que vuelve otra legislatura, y se estrenan Paloma Ramírez y Carlos Fraile, mientras que Vox mantiene a Susana Suárez.

Soria

La provincia del candidato del PSOE a la Junta cuenta con dos procuradores socialistas, Carlos Martínez y Esther Pérez, que ya han sido miembros de la cámara en legislaturas pasadas.

El PP estará representado de nuevo por Rocío Lucas, la consejera en funciones de Educación; mientras que Soria Ya se queda solo Ángel Ceña. Además, Vox suma una cara nueva, Miguel Contreras.

Valladolid

En la provincia de Valladolid, el PP incorpora a cuatro procuradores: María Pardo, José María Eiros, Borja del Barrio y Víctor Alonso, y mantiene a Paloma Vallejo y Noemi Rojo.

El PSOE introduce a Sergio García, Ana Casado y Diego Vallejo y repiten Patricia Gómez, Pedro González y Laura Peregrina. Vox se renueva con Alberto Díaz Pico y Jesús Jiménez, y mantiene a Fátima Pinacho.

Zamora

Para cerrar el listado provincial de procuradores, en Zamora, el PP introduce como parlamentaria a Leticia García, consejera en funciones de Industria, Comercio y Empleo el último tramo de legislatura, junto a José Luis Barrigón, y mantiene a la que ha sido vicepresidenta, Isabel Blanco.

El PSOE renueva sus caras, con Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García; y Vox mantiene a Marisa Luisa Calvo. Unas nuevas Cortes de Castilla y León que echarán a andar este martes en una sesión que supondrá el inicio de la XII Legislatura autonómica.