Vox niega que exija la Presidencia de las Cortes de CyL pero advierte al PP: "Vamos a intentar barrer para casa"

El procurador de Vox Iñaki Sicilia durante su rueda de prensa de este martes en Burgos

El presidente de Vox en Burgos y procurador electo, Ignacio Sicilia, ha asegurado este martes que su formación no está "en ningún momento reclamando" puestos en la Mesa de las Cortes, que se constituye el próximo 14 de abril.

Sicilia ha subrayado que su partido apuesta por llegar a un "buen acuerdo" con el PP. "No nos interesan los asientos", ha afirmado, recordando que su partido no ha presentado candidatura para tratar de hacerse con la Presidencia de los parlamentos en otras comunidades.

En un desayuno informativo celebrado en Burgos, Sicilia ha insistido en que no están "pendientes de si van a tener las Cortes". "Eso no es importante" y "no estamos en eso" aunque ha advertido al PP. "Vamos a intentar barrer para casa", ha añadido.

Sicilia, que forma parte del grupo negociador de Vox, ha asegurado que en los próximos días y semanas habrá reuniones con el PP en las que hay "mucha gente implicada" y "muchos equipos técnicos".

Aunque ha reconocido que tienen "plazos" marcados para la negociación con el PP, ha reiterado que no va a estar cerrada para el próximo 14 de abril, fecha en que arrancará la duodécima legislatura.

El procurador electo ha asegurado que Vox quiere entrar en el próximo gobierno de la Comunidad "para cambiar las políticas". A su juicio, "si las cosas se quieren hacer bien" se requiere "mucho esfuerzo" y "tiempo", por lo que se va a tardar "un poquito" en cerrar un acuerdo con el PP.

Sicilia ha asegurado que Vox no ha planteado todavía gestionar ninguna consejería y ha añadido que no van a "pedir nada" hasta que no haya un acuerdo "efectivo" de medidas, con plazos concretos y garantías de cumplimiento.

También se ha mostrado "a disposición" de su partido y ha añadido que no tiene "ninguna expectativa" personal. "No sueno para nada, tampoco me preocupa", ha zanjado.