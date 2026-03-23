Vox deja entrever que tratará de conservar la Presidencia de las Cortes y recela del "interés" de Mañueco: "No tiene mayoría"

El candidato de Vox, Carlos Pollán, acompañado del portavoz del partido, José Antonio Fúster, durante un acto electoral en Valladolid el pasado 24 de febrero Rubén Cacho ICAL

El candidato de Vox en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo en Castilla y León, Carlos Pollán, ha dejado entrever este lunes que tratará de conservar la Presidencia de las Cortes y ha recelado del "interés" del presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco.

Pollán ha asegurado que le sorprende la "preocupación" de Mañueco por la Presidencia de las Cortes y le ha recordado que "no tiene mayoría".

"Me sorprende por lo que hemos vivido en esta legislatura con la parálisis en las comisiones que presidían, el boicot a aprobar determinadas leyes y a llevar determinadas iniciativas a las comisiones. Miramos con cierto recelo que tenga tanto interés en presidir las Cortes", ha insistido.

Y ha acusado al candidato del PP a la reelección de querer vender una "realidad ficticia" sobre los resultados electorales. "Si su crecimiento es tan bueno se puede presentar el 14 de abril al pleno y presidir las Cortes si tiene esa mayoría que en realidad no tiene", ha afirmado.

Pollán ha asegurado afrontar con "tranquilidad" la reunión de este miércoles con Mañueco en las Cortes y ha recordado que "la realidad es la que han marcado las urnas, no la realidad ficticia que el señor Mañueco está queriendo vender a la gente".

"Quiere gobernar en solitario, quiere presidir las Cortes, quiere gobernar con su programa y los resultados del 15 de marzo dan una realidad distinta", ha afirmado, asegurando que entiende que "por eso" le ha convocado el miércoles.

"Queremos gobernar"

Pollán ha asegurado que "la realidad es tozuda y los datos son tozudos" y que Vox sigue "con la mano tendida".

"Vamos a ver qué PP y qué Mañueco nos encontramos el miércoles, si el que quiere gobernar en solitario, presidir las Cortes y gobernar con su programa o el del señor Feijóo que dice que tenemos que entrar en los gobiernos", ha afirmado.

El candidato de Vox ha recordado que durante su más de año y medio de Gobierno en solitario Mañueco solo aprobó "una ley en la que llegó a un acuerdo con todos los grupos" y que "llevamos sin presupuestos dos años".

"Lo que dice no se corresponde con la realidad que hemos vivido en las Cortes en estos dos últimos años", ha insistido, asegurando que están "pendientes de ver que cuenta Mañueco el miércoles".

Pollán ha insistido en que Vox quiere "entrar en el Gobierno y gobernar". "Queremos que se haga con serenidad, tranquilidad y hacer un pacto o intentar llegar a un acuerdo con ellos que sea serio, con medidas concretas, plazos de ejecución y garantías para realizarlas", ha zanjado.