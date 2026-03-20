Vox abre expediente a Gallardo y "seguramente" se le expulsará del partido "por calumnias y por decir animaladas"
El secretario general, Ignacio Garriga, ha confiado en que el exvicepresidente de la Junta sea expulsado tras afirmar que la mujer de Santiago Abascal cobra de un proveedor del partido por consultoría a una sociedad en pérdidas.
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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este viernes la apertura de un expediente al exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo y cree que "seguramente" se le expulsará del partido, aunque la decisión la debe tomar un órgano independiente.
Así lo ha asegurado Garriga en declaraciones a periodistas en Barcelona después de que García-Gallardo afirmase en una entrevista en El Mundo que la mujer del presidente de Vox, Santiago Abascal, cobra de un proveedor del partido por consultoría a una sociedad en pérdidas.
"Espero que se expulse al señor Gallardo por calumnias y por decir auténticas animaladas. Mientras tanto, nosotros estamos al lado de los españoles a pesar de los intentos de descabalgarnos teledirigidos desde Génova", ha afirmado el secretario general de Vox.
En la entrevista, Gallardo acusó a Abascal de cobrar "un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución".
El exvicepresidente de la Junta cargó contra "la guerra sucia que sufren quienes se atreven a discrepar mínimamente" de la dirección de Vox y aseguró que "hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas".