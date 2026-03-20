Vox abre expediente a Gallardo y "seguramente" se le expulsará del partido "por calumnias y por decir animaladas"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, junto al entonces portavoz del grupo en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en septiembre de 2024 Miriam Chacón ICAL

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este viernes la apertura de un expediente al exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo y cree que "seguramente" se le expulsará del partido, aunque la decisión la debe tomar un órgano independiente.

Así lo ha asegurado Garriga en declaraciones a periodistas en Barcelona después de que García-Gallardo afirmase en una entrevista en El Mundo que la mujer del presidente de Vox, Santiago Abascal, cobra de un proveedor del partido por consultoría a una sociedad en pérdidas.

"Espero que se expulse al señor Gallardo por calumnias y por decir auténticas animaladas. Mientras tanto, nosotros estamos al lado de los españoles a pesar de los intentos de descabalgarnos teledirigidos desde Génova", ha afirmado el secretario general de Vox.

En la entrevista, Gallardo acusó a Abascal de cobrar "un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución".

El exvicepresidente de la Junta cargó contra "la guerra sucia que sufren quienes se atreven a discrepar mínimamente" de la dirección de Vox y aseguró que "hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas".