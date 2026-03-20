Mañueco exigirá a Vox un acuerdo de Gobierno "sobre la base del proyecto del PP" y "sin bloqueos ni espantadas"

El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, durante la clausura de la Junta Directiva Autonómica de este viernes Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes que exigirá a Vox un acuerdo de Gobierno "sobre la base del proyecto del PP" y "sin bloqueos ni espantadas".

Mañueco, que se ha dado un baño de masas en la clausura de la Junta Directiva Autonómica del partido, ha anunciado que estará acompañado de Francisco Vázquez, Isabel Blanco y Carlos Fernández Carriedo en la ronda de negociaciones con los grupos de la próxima semana.

Además, ha pedido un Ejecutivo "estable y para cuatro años". "Hemos ganado, ha sido un triunfo contundente e incontestable. Las urnas han hablado alto y claro", ha remarcado.

El candidato popular ha recordado que el PP es el partido "que más ha crecido en votos, en porcentaje de votos y en escaños".

"Hemos vencido en siete de las nueve provincias, le hemos dado la vuelta en Burgos, Valladolid y Palencia y en León empate técnico, a 0,23 puntos. Hemos vencido en siete de las nueve capitales de provincia incluida la de León", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que los populares han ganado "en siete de cada diez municipios de Castilla y León, más de 1.600". "El que saca más votos y escaños es el que gana las elecciones, se mire por donde se mire el PP ha ganado las elecciones", ha insistido.

Las "bases" del PP

Mañueco ha asegurado que los ciudadanos han dicho que "aprueban" su balance de gestión y que "quieren un Gobierno del PP y que el acuerdo se haga sobre la base del proyecto del PP".

"Y también nos han encargado a todos los representantes públicos que dialoguemos, acordemos y formemos un Gobierno. Tenemos la obligación de poner en marcha esta legislatura cuanto antes, evitar todo tipo de problemas y dar soluciones", ha añadido.

El candidato popular ha señalado que las personas de Castilla y León "quieren un Gobierno del PP porque es más gestión y eficaz, menos ruido, más proyecto y menos sanchismo". "Nuestra responsabilidad es construir una alternativa al sanchismo y lo haremos", ha afirmado.

Mañueco ha agradecido el papel de los militantes y cargos del partido durante la campaña electoral y ha asegurado que "el triunfo es de todos". Además, ha agradecido su participación al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y a los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

Dialogar "con todos"

"Vamos a contribuir con toda nuestra fuerza para que desde Castilla y León seamos capaces de llevar a Feijóo a la Moncloa, para que sea el presidente del Gobierno de España", ha afirmado.

El presidente de la Junta en funciones ha insistido en que "las urnas han hablado alto y claro" y que "quieren que el PP lidere esta transición, que haya más PP en Castilla y León".

"Un Gobierno liderado por el PP y ese Gobierno se tiene que constituir sobre la base del proyecto del PP que será la guía", ha señalado, asegurando que, como candidato más votado "asume" la responsabilidad de formar el nuevo Ejecutivo. Y ha insistido en su rechazo al PSOE.

"Vamos a dialogar con todos los partidos políticos pero no habrá pacto de Gobierno con el PSOECyL. Vamos a mantener al sanchismo alejado de nuestra tierra porque no son de fiar y no queremos su modelo de gestión en Castilla y León, que quede clarísimo", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que el objetivo es "alcanzar un acuerdo sobre la base del programa del PP". "El diálogo para los pactos debe centrarse en el proyecto de futuro para nuestros paisanos y que nos lleve a posicionar a Castilla y León entre las tres comunidades de España", ha dicho.

Hablar "de Castilla y León"

Y ha insistido en que, durante las negociaciones, "se hablará de Castilla y León".

"Hablaremos de las cosas de Castilla y León, dentro de las competencias de Castilla y León. Es muy importante que haya un acuerdo de Gobierno y desde el PP afrontamos esta etapa de diálogo con tranquilidad, discreción y sentido lógico", ha señalado.

"Nos han dado el mandato para gobernar y no vamos a defraudar ese mandato, vamos a estar a la altura de la confianza que nos han dado y vamos a responder a lo que nos pide la sociedad", ha afirmado.

Y ha recordado que "hay otra forma de hacer política, lo hemos demostrado y los ciudadanos la han ratificado en las urnas".

"Tenemos la responsabilidad de dialogar y articular un Gobierno estable, que se asiente en pilares firmes y esté libre de amenazas de bloqueo, de espantadas o mociones de censura, capaz de liderar y afrontar los retos para los próximos cuatro años", ha zanjado.