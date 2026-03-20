Pollán confirma que se reunirá con Mañueco para negociar y defiende que Vox llega "más consolidado"

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán. Europa Press

El candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha contestado rápidamente a la llamada del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco para iniciar las rondas de negociaciones de cara a conformar el próximo Gobierno autonómico.

En este sentido, Pollán ha confirmado que acudirá a la convocatoria el próximo 25 de marzo en un momento en el que Vox llega tras unos resultados que hacen que el partido esté "más consolidado", con una mayor representación parlamentaria y con "más castellanos y leoneses que depositan su confianza en nosotros".

Así ha respondido a Mañueco, en una especie de advertencia, después de que este haya exigido un acuerdo de Gobierno "sobre la base del proyecto del PP".

El líder de los de Santiago Abascal en Castilla y León ha recordado a Mañueco que los comicios del 15 de marzo "arrojaron como resultado la necesidad que tiene su formación de lograr una mayoría parlamentaria de 42 escaños, al haber quedado lejos de ella".

Mientras tanto, celebra con "satisfacción" los "mejores resultados históricos" de Vox en un proceso electoral.

A pesar de la "pésima noticia que supone que el socialismo conserve su base de voto en nuestra tierra", para Pollán el resultado de las urnas refleja que "cada vez más castellanos y leoneses desean desterrar las políticas que penalizan las libertades".

Pero también aquellas que "hipotecan el futuro de nuestros jóvenes, castigan a nuestro campo y llenan de inseguridad nuestras calles, barrios y pueblos".

Por todo ello, Pollán se reunirá con Mañueco "en cumplimiento de la responsabilidad otorgada por los ciudadanos en las urnas".