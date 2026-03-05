Primer debate electoral en Castilla y León: Mañueco se ve de nuevo presidente mientras Martínez asume el pacto PP-Vox

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, el del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, y el del PSOE, Carlos Martínez, durante el debate electoral de este jueves en las Cortes de Castilla y León Miriam Chacón ICAL

El primer debate electoral de las autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León, celebrado este jueves en las Cortes y emitido por RTVE, ha dejado una sensación de resultado casi anticipado a poco más de una semana para los comicios. Los tres principales candidatos han proyectado con claridad su autopercepción y su posición en la carrera: el favorito consolidado, el aspirante combativo y el árbitro dispuesto a exigir condiciones.

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco ha comparecido con la serenidad y la calma del claro favorito, convencido de que revalidará el cargo. Por su parte, el socialista Carlos Martínez ha arremetido sin ambages contra el pacto PP-Vox, al que parece resignarse.

Finalmente, el candidato de Vox, Carlos Pollán plenamente consciente de que su formación volverá a ser la llave de la gobernabilidad, ha marcado territorio con firmeza y ha exigido a Mañueco un "cambio radical" en las políticas de la Junta como condición indispensable para facilitar su investidura.

"El señor Mañueco ya ha dicho que va a poner las condiciones. Nosotros respetamos profundamente lo que los castellanos y leoneses decidan y serán los castellanos y leoneses los que pongan las condiciones. Queremos un cambio de políticas y hasta que no pasen las elecciones no tenemos nada que decir. Las políticas del bipartidismo son una estafa absoluta y hace falta una alternativa y un cambio absoluto de todas las políticas", ha afirmado rotundo.

Por su parte, el candidato del PP ha recordado que su aspiración es "gobernar en solitario" y ha descartado cualquier acuerdo con "el sanchismo de Castilla y León". "Yo no voy a pactar con quien representa el modelo de gestión de Óscar Puente o de Ana Redondo", ha afirmado.

Martínez ha dado por hecho el pacto PP-Vox y ha asegurado que "depende de Madrid, de Abascal y de Feijóo". "Ustedes están engañando desde antes de que se celebren las elecciones", les ha recriminado, recordando a Mañueco su propuesta de que gobierne la lista más votada, algo que el popular ha calificado como "una ocurrencia más del sanchismo".

Pollán ha recriminado al candidato del PP que su partido "tiene pactos con el PSOE en Bruselas y en un montón de sitios". "En noviembre le faltó tiempo a Mañueco para ir a ver a Sánchez y le ofreció por carta un pacto de presupuestos a Martínez. Nosotros si que no pactaremos absolutamente nada con un PSOE corrupto y mafioso", ha afirmado.

El candidato del PP ha asegurado que pedirá "responsabilidad" y "un acuerdo para cuatro años, que no esté pendiente de la encuesta de turno ni del interés partidario". "Con sus argumentarios de Bambú no vamos a ningún lado", le ha espetado a Pollán, mientras Martínez ha insistido en autosituarse de antemano en la oposición y ha acusado a Mañueco de "esconder su pacto ya realizado desde Madrid con Vox".

Una "precariedad absoluta"

En materia de economía y empleo, Pollán ha denunciado que hay personas que sufren "una precariedad absoluta" en Castilla y León y que "seis de cada diez hogares tuvo problemas para llegar a final de mes el año pasado". Además, ha denunciado la "pérdida de autónomos" y ha acusado a PP y PSOE de "dejar tiradas a las regiones más leales a España".

Mañueco ha desmentido al candidato de Vox y ha asegurado que "hay más gente trabajando que nunca" en la Comunidad. "Vox no ha aportado nada, se fue del Gobierno cuando tenía las competencias de empleo. Dejaron tirados a todos, trabajadores y autónomos", ha recordado. El candidato popular ha defendido sus rebajas de impuestos y ha cargado contra las subidas tributarias de Martínez en la Alcaldía de Soria.

Martínez ha denunciado que Castilla y León "ha perdido 13.000 empresas" y ha preguntado al candidato del PP "si va a hacer algo para luchar contra la sangría de autónomos". Mañueco ha insistido en sus propuestas de rebajas fiscales mientras que Pollán ha cargado con dureza contra Martínez.

"Sus diputados han votado la amnistía, lo que diga sobre este tema no es creíble", ha afirmado. El candidato del PP se ha sumado al asedio contra el socialista y ha recordado que "quien le puso ahí está en la cárcel".

El dilema de la inmigración

Mañueco ha recordado la importancia de la financiación autonómica y ha pedido que se "negocie y pacte entre todos". "En Castilla y León tenemos casi un 20% del territorio y un 5% de la población y han pactado darnos un 1,29% de los fondos. Esto es un chiste", ha señalado, recriminando a Martínez "su apoyo al pacto entre Sánchez y Junqueras".

Pollán, por su parte, ha recordado que el PP "también ha alimentado los pactos con los separatistas" y que "si tiene ocasión de volver a hacerlo Feijóo lo volverá a hacer". Además, ha cargado contra Mañueco y Martínez por "estar de acuerdo en fomentar la inmigración masiva". "La inmigración masiva satura nuestros servicios públicos y hace que las ayudas no lleguen a los españoles", ha afirmado.

Mañueco ha defendido que la inmigración sea "regular y ordenada". "El que venga a trabajar y respetar la ley sin problema. No puede haber papeles para todos ni tirar a seres humanos al mar que es lo que le gustaría", ha afirmado. Pollán le ha respondido y ha asegurado que los únicos que tienen la culpa de los ahogamientos de inmigrantes son "los que ejercen el efecto llamada pensando que aquí van a tener su futuro asegurado".

El candidato de Vox ha defendido "repatriar a todos los que entren ilegalmente" y "remigrar a todos los que estén viviendo de las ayudas sociales y no vengan a trabajar". Mañueco, por su parte, le ha recordado que eso "es una competencia del Gobierno" y Pollán ha recordado que Vox salió del Gobierno por la acogida de menores inmigrantes no acompañados.

La falta de médicos

Mañueco ha defendido que el sistema educativo de Castilla y León es "el mejor sistema de España y uno de los mejores del mundo" y lo ha definido como "un contrapeso al empobrecimiento educativo de Sánchez". Además, ha recordado su propuesta de la primera matrícula gratuita en las universidades públicas de la Comunidad a partir del curso 2026-2027.

También ha defendido que la sanidad es "la segunda de España" y que el principal problema es "la falta de médicos". "Dígaselo a Sánchez", le ha espetado a Martínez. El candidato socialista ha cargado contra la gestión sanitaria de la Junta mientras que el cabeza de lista de Vox ha recordado las listas de espera. "Pregunte a los ciudadanos que tienen presentadas denuncias en el Defensor del Paciente", ha espetado a Mañueco.

El candidato del PP ha insistido en que el Ministerio de Sanidad reconoce que el sistema sanitario autonómico es "el segundo de España" y ha recordado que las listas de espera "se han reducido a la mitad", insistiendo a Martínez en que reclame a la ministra de Sanidad, Mónica García, "más médicos".

El "gasto en menas"

"Miente usted más que el último minuto de la lavadora", le ha respondido el candidato socialista, que le ha acusado de "echar siempre la culpa a Sánchez". Pollán ha aprovechado para sacar a colación "el gasto en menas", asegurando que es "superior al de las residencias para discapacitados o lo que cuesta un niño en Primaria o Secundaria". "Ustedes dan 75.000 euros para los jóvenes de Mali", ha señalado.

Mañueco ha acusado a Martínez de "no conocer esta tierra" y ha recordado que el presupuesto en Sanidad se ha incrementado en 1.500 millones desde que accedió a la Presidencia de la Junta.

Pollán ha calificado de "ridícula" la acusación de "pinza" entre PP y PSOE por parte de Mañueco. "La única pinza que hay es la que han formado ustedes dos. Votaron en contra de la prioridad nacional en el acceso a las ayudas a la vivienda", ha recordado, mientras el candidato popular le recordaba que bloquearon los presupuestos junto a los socialistas.

Martínez ha pedido al candidato popular que "asuma sus responsabilidades en materia de vivienda". "Ni una palabra de su concejala de Palencia ni de su directora general de Vivienda. Esa es su realidad", ha afirmado, acusando a Mañueco de "expulsar" a los jóvenes de Castilla y León. El candidato popular ha defendido sus medidas y su apuesta por la tarjeta Buscyl y ha recriminado a Pollán que llame "paguitas" a sus ayudas.

El candidato de Vox le ha respondido asegurando que los jóvenes "no quieren sus migajas". "Nosotros proponemos liberar el suelo secuestrado por las administraciones y bajar los impuestos", ha afirmado, apostando por "la construcción de vivienda pública social" y por "la prioridad nacional en todas las ayudas sociales".

La pugna por el campo

Mañueco ha reconocido que la despoblación es "el gran reto" de la Comunidad pero ha recordado que "desde hace seis años viene más gente de la que se va". "Hay 42.000 personas más en nuestra tierra. Siempre estamos con el campo, con los agricultores y los ganaderos en las buenas y en las malas, el PSOE les deja colgados cuando necesitan ayudas y Vox tuvo la responsabilidad de la Consejería y les dejaron tirados", ha señalado.

Y ha recordado que los populares han estado "en las buenas y en las malas, en la incorporación de los jóvenes, en la modernización de las explotaciones y en la mejora de los regadíos".

"Cuando han venido mal dadas hemos estado siempre ahí y me sorprende la postura de PSOE y Vox que lo que quieren es generar más ruido pero la verdad es tozuda. Quien ha apostado por el campo, por los agricultores y los ganaderos es el PP", ha defendido. Además, ha asegurado haber tenido que "asumir en primera persona" lo que "no fueron capaces de hacer" los miembros de Vox en la Consejería.

Un referéndum "para urbanitas"

"Es el PP el que ha ofrecido una gestión eficaz a los agricultores y ganaderos, tenemos una hoja de servicios inmaculada", ha insistido. Y ha acusado a Vox de pedir un referéndum sobre Mercosur "para que los urbanitas que nada tienen que ver con el campo opinen sobre los agricultores y ganaderos".

"Cómo va a defender usted al campo de los aranceles que quiere poner su socio, Trump. Nosotros defendemos la igualdad de producción, es lo que hemos defendido siempre", ha afirmado.

Martínez, por su parte, ha asegurado que el campo "se defiende con medidas efectivas" y ha cargado contra PP y Vox por "compadrear en la guerra ilegal de Irán". "La despoblación es el gran reto, llevamos hablando de ello 40 años, España crece mientras Castilla y León decrece. Su modelo es el de la concentración de la población en torno a las capitales y al resto lo trata como si fuera paisaje", ha lamentado.

Y ha cargado contra Mañueco por haber reconocido que en los dos años y medio en que estuvo Vox en el Gobierno "no se hizo nada". "Dos años y medio en los que le cedió la voz en Bruselas a Vox para que Bruselas pusiera una propuesta encima de la mesa que recorta un 20% la PAC. Tiene un modelo fallido de comunidad y ha abandonado el territorio y necesitamos reconocerlo", ha señalado.

Además, le ha recriminado "que no haya impulsado una Ley de Ordenación del Territorio o una Ley de Despoblación" y ha criticado la gestión sanitaria de la Junta, a lo que Mañueco ha recordado que es el Gobierno el que tiene que "poner los médicos".

"Son parte del problema"

Pollán ha cargado contra PP y PSOE y ha asegurado que "hoy vendrán a tirarse los trastos y fingirán que no tienen ninguna responsabilidad en la situación del campo" cuando "es mentira porque los dos son parte del problema".

El candidato de Vox ha recriminado a populares y socialistas su "pacto en Bruselas donde llevan años destrozando al campo y abandonado al mundo rural". "El Pacto Verde y la Agenda 2030 hacen mucho daño al campo. Eso tiene consecuencias en nuestra gente de que los jóvenes no se puedan quedar en el medio rural y la culpa la tienen única y exclusivamente los dos partidos que pactan todo en Bruselas", ha señalado.

Y ha defendido las medidas de su partido cuando formó parte del Ejecutivo autonómico. "Nosotros nos fuimos de la Consejería en 2024 y las ayudas a la sequía se generaron en 2023 con el consejero de Vox, el Plan de Balsas, la modernización de los regadíos y de las infraestructuras, el incremento de los seguros agrarios. Quien ha quedado en esa Consejería no ha avanzado nada más que lo que había hecho Vox", ha señalado.

Pollán ha recordado que "cada año 1.700 jóvenes tienen que abandonar Castilla y León porque no tienen oportunidades". "Si en Castilla y León se pierden cada día ganaderías extensivas es por sus pactos en Europa", ha afirmado. Un debate que ha dejado claras las autopercepciones de los tres principales candidatos pero que no ha arrojado nueva luz a poco más de una semana para las elecciones del próximo 15 de marzo.