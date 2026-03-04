Ester Muñoz asegura que Mañueco “tendrá libertad” para negociar con Vox en Castilla y León

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, visita Segovia junto al candidato numero 1 de la candidatura del PP de Segovia, Francisco Vázquez Nacho Valverde / ICAL

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado hoy durante su visita a Segovia que Alfonso Fernández Mañueco “tendrá libertad” para negociar con Vox en Castilla y León, cuyo marco general será el documento elaborado por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, la portavoz popular ha considerado “positivo” que los españoles conozcan cuál es el marco en el que se mueve el Partido Popular, y a partir de ahí, “lo que tenga que ver con las cuestiones propias de Castilla y León las va a llevar a cabo el presidente Mañueco”, aseguró.

En la misma línea se pronunciaba esta semana el propio Mañueco, cuando aseguraba que le parecía bien que “se fije un marco estable de negociación entre Vox y el Partido Popular”, pero que la concreción de cualquier acuerdo se hará desde el PP de Castilla y León.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha recorrido hoy la provincia de Segovia acompañando a la candidatura del Partido Popular encabezada por Francisco Vázquez, en una jornada que la ha llevado por el Real Sitio de San Ildefonso y Carbonero el Mayor, para concluir en la capital segoviana, a los pies del Acueducto de Segovia.

Ester Muñoz ha destacado que Mañueco "se preocupa por las cosas importantes y por la vida real de los ciudadanos", al tiempo que ha incidido en que los dos ejes clave del programa del PP en Castilla y León son la vivienda y la natalidad.

En vivienda, Muñoz ha destacado las medidas propuestas por el PP en Castilla y León para facilitar el acceso a los jóvenes, como la ampliación de ayudas hasta los 40 años, los avales hipotecarios de la Junta de hasta el 20% para financiar el 100% de la compra. Pero también ha recordado las bonificaciones fiscales y la creación de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, con deducciones de hasta 7.500 euros y las ayudas al alquiler que benefician a más de 25.000 familias en la Comunidad.

Muñoz ha concluido su recorrido reafirmando el compromiso del Partido Popular con la provincia de Segovia y con un proyecto "serio, riguroso y centrado en resolver los problemas reales de los ciudadanos".