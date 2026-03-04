Mañueco promete una deducción de 150 euros para las cuotas de gimnasios que beneficiará a 300.000 personas

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada a un acto del partido en Valladolid, este miércoles Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido este miércoles en Valladolid una deducción de 150 euros en el IRPF para unos 300.000 usuarios de gimnasios y centros deportivos de Castilla y León. "Es una medida que ayuda a las familias y que busca fomentar el ejercicio y un estilo de vida saludable", ha detallado.

Mañueco ha destacado que se trata de una ayuda de 150 euros a los usuarios de gimnasios y centros deportivos de Castilla y León para "ayudarlos a pagar las cuotas". El candidato del PP ha asegurado que será una deducción en el IRPF aplicable a todos los contribuyentes de Castilla y León "cualquiera que sea su edad" y que "también se tendrán en cuenta los gastos del gimnasio de sus hijos".

Y ha hecho hincapié en que es una medida que podría beneficiar a unas 300.000 personas en Castilla y León y que "busca fomentar la actividad física y la vida saludable".

Mañueco ha recordado otras propuestas del programa de 1.031 medidas del PP para las elecciones autonómicas como el impulso de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven con una deducción en el IRPF de 7.500 euros, mejorar los avales con los bancos hasta el 100% de la hipoteca, construir 800 viviendas en el primer año de la legislatura o la bonificación de 30.000 euros para los jóvenes que quieran comprar una vivienda de la Junta en el medio rural.

También mantener autobús gratuito con la tarjeta Buscyl y ayudar a los jóvenes para que puedan sacarse el carné de conducir. "Son medidas que vamos a cumplir porque lo nuestro es cumplir, aquí no hay nada abstracto, vacío ni ideológico, solo vida real, problemas concretos y soluciones concretas del PP", ha afirmado.

Una caravana "de certezas"

El candidato popular ha señalado que la caravana del partido que está recorriendo todas las provincias "anuncia un compromiso claro, porque esta caravana va de eso, de compromisos y certezas". "Nace de la convicción profunda de que la política sirve para transformar la vida de la gente y que la vida real de la gente sea cada día mejor", ha afirmado.

Y ha recordado que "cada vehículo expone diferentes medidas, el apoyo al campo, el turismo con la bonificación de los peajes, el autobús gratuito, la ayuda a los autónomos y la ayuda a las familias". "Cada día de la caravana explicamos medidas concretas, soluciones, porque somos el partido de las soluciones.

Trabajo conjunto con Azucarera

Mañueco ha recordado que en la mañana de este miércoles ha mantenido un encuentro con el nuevo consejero delegado de Azucarera, Pablo Puerta, y ha asegurado que han acordado "intensificar el trabajo conjunto para fortalecer los puntos de Toro, Benavente y Miranda y promover proyectos industriales en La Bañeza".

"Estamos siempre con nuestro campo, estamos al lado de los agricultores y ganaderos, siempre que hay dificultades y problemas ahí está el PP y ahí está la Junta", ha señalado.

El candidato del PP ha señalado que tiene "un proyecto de futuro y un rumbo claro" para Castilla y León. "Hemos firmado un contrato con las personas de esta tierra, nuestro programa, hemos firmado las 1.031 medidas y nosotros no vamos a hacer una campaña de insultos, para Twitter o para las redes sociales, vamos a hacer una campaña pensando en las personas", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que la campaña de los populares "no promete ruido, promete certezas". "Pido la confianza a la mayoría de las personas de Valladolid para impulsar nuestro futuro. Necesitamos una movilización total de todos. Veo muchas ganas allí donde voy pero no hay que confiarse. Frente a aquellos que hacen ruido yo digo nueces. Vamos a ganar, vamos a por todas, ánimo, adelante y a por la victoria", ha zanjado.

El apoyo a las familias

La cabeza de lista por Valladolid a las elecciones autonómicas, María Pardo, ha destacado que el PP es "el único y último partido constitucional". "La Constitución dice que hay que proteger a las familias desde un punto de vista social, económico y jurídico. Las familias deben tener un apoyo suficiente para mantenerse porque nos preocupa que haya familias que quieren tener hijos y no pueden", ha subrayado.

Pardo ha hecho hincapié en que a los populares protegen a "las familias, los jóvenes y los mayores" y ha recordado que "no puede haber familias sin un hogar". "Sin un hogar no se puede formar familia y lanzo un mensaje de esperanza que nos avala. En Valladolid ya se han construido más de 400 viviendas para jóvenes y vamos a hacer muchas más", ha señalado.

La candidata del PP ha lanzado un dardo a Vox por no haber "mantenido su compromiso" en el Gobierno de coalición durante la pasada legislatura. "Queremos estabilidad y seguridad y solo la vamos a tener si tenemos una mayoría suficiente para gobernar en solitario", ha afirmado, asegurando que el próximo 15 de marzo "hay que votar y hay que votar al Partido Popular".