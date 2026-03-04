El detalle en el cartel electoral de Mañueco que no todo el mundo ha visto: branding llevado hasta el final

Mañueco en un acto de campaña junto a su cartel electoral ICAL

Es tiempo de campaña y es tiempo de carteles. Ya se habrá dado cuenta al pasear por las calles de su ciudad. Ni las nuevas tecnologías son capaces de acabar con estos dispositivos clásicos del tiempo electoral.

Así, en la campaña electoral de Castilla y León hay carteles de todos los candidatos, que siempre dejan alguna anécdota.

En este caso, el de Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la Junta, es de los que llama la atención. Fondo azul, brazos cruzados, mirada de seguridad, y un eslogan rotundo: “Aquí certezas”.

El candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta quiere proyectar justo eso: estabilidad, gestión y todo ello sin ruido. El mensaje está claro desde la base.

Pero si uno afina la vista descubre que, en esta campaña, las certezas vienen con cáscara.

En mítines y declaraciones, Mañueco repite una idea que ya forma parte de su argumentario: “Aquí nueces y poco ruido”. Una frase que resume su estrategia de no vivir de la confrontación y sí del balance de gestión.

El detalle en el cartel electoral de Mañueco

En todos sus actos, como se está demostrando, presume de lo hecho durante la legislatura y evita el cuerpo a cuerpo bronco.

Las nueces han terminado siendo casi más protagonistas que el propio eslogan. No es solo una metáfora y por eso las nueces están por todas partes.

Y como se puede ver están hasta en los gemelos de la foto principal del cartel. Sí, en los detalles que casi nadie ve, ahí están. Como se puede comprobar en la imagen, el gemelo es también una pequeña nuez. Sí, hay que ampliarlo, pero ahí está.

Todo un branding en estado puro realizado desde el departamento de campaña. Ya que se habla de nueces pues que se note hasta en los puños de la camisa.

La cosa no se queda en los accesorios. Para estos días se ha lanzado un pequeño periódico en papel de cuatro páginas llamado 'El Nogal'.

Periódicos publicados durante la campaña

En paralelo, los vídeos de precampaña han apostado por un tono desenfadado y cercano. En este caso se ha apostado por menos mitin clásico y más imágenes simpáticas para redes.

Algunas imágenes han corrido como la pólvora en redes y han sido carne de meme. Ahora es el momento de comprobar si esas nueces dan sus frutos el próximo 15 de marzo.