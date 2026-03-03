Mañueco rechaza cualquier acuerdo de gobierno con el PSOECyL: "No vamos ni a la vuelta de la esquina"

El presidente de la Junta y candidato a la reelección con el PP, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto en Ávila el pasado 26 de febrero Rubén Cacho ICAL

El candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dejado claro este martes que con el PSOE de Carlos Martínez no quiere ir "ni a la vuelta de la esquina". "No voy a pactar ningún gobierno ni ningún acuerdo con ellos", ha resaltado en la cuenta atrás de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Así lo ha trasladado durante una entrevista con Carlos Alsina en Más de Uno de Onda Cero. Preguntado por el periodista sobre por qué no acepta la propuesta del PSOECy de que gobierne la lista más votada, cuando todas las encuestas le dan como ganador, Mañueco ha insistido en que si Martínez así lo cree, vaya a pedirle a Pedro Sánchez que "por favor, dimita".

"Con el socialismo de Castilla y León, que es el modelo de gestión de Óscar Puente, de Ana Redondo, no hay acuerdo posible. Que lo diga una persona que ha estado con Sánchez mitineando, es una ocurrencia, está tomando a broma a las personas de nuestra tierra", ha precisado.

Sobre esta negación a cualquier pacto con el PSOE, Mañueco ha defendido que aún así tiene "profundo respeto a los votantes de todas las formaciones" y que igualmente "merecen el mejor gobierno del PP". "He comprometido un Gobierno para todos", ha añadido.

Aunque, según ha aclarado el propio candidato 'popular', aspira a gobernar en solitario, su partido ya ha emitido desde Génova un documento marco para las negociaciones en las comunidades autónomas que han acudido recientemente a las urnas como Extremadura y Aragón y Castilla y León próximamente.

"Para toda la legislatura"

Sobre el mismo, que se presupone será para negociar con Vox, Mañueco ha recalcado que el documento "va mucho más allá de lo que es un reparto numérico" y ha subrayado que en él se habla de que lo que salga de ahí "tiene que ser un acuerdo para toda la legislatura".

"Aquí, en Castilla y León, los votantes de Vox se sintieron traicionados o abandonados mejor dicho, les dejaron a mitad de camino", ha recordado. Por ello, ha incidido en que "lo primero" tiene que ser un proyecto para la Comunidad donde la "prioridad" tiene que ser la del PP. "Gestión de los servicios, una política económica que siga la senda de crecimiento y creación de empleo y una política que apoye a las familias", ha puntualizado.

A partir de ahí, se decidirá la "concreción en el parlamento y en el Gobierno". En cualquier caso, Mañueco ha garantizado que quien "parecía necesitarlo (el documento)" era Vox y se ha comprometido a que su concreción partirá del PP de Castilla y León y no de Génova.

De esta manera, Mañueco ha vuelto a colocar a Vox como potencial socio de Gobierno en caso de no alcanzar la mayoría y eso a pesar de reconocer que discrepa con los de Abascal en que ellos "quieren la eliminación del estado de las autonomías".

Preguntado por Alsina sobre este respecto, si le parece razonable que comparta Gobierno con un partido que no cree en las autonomías cuando hay otro que sí, el PSOE, Mañueco ha eludido responder directamente y ha defendido que bajo su mandato "se han fortalecido todas las estructuras de la comunidad autónoma" y, por lo tanto, el resultado es "positivo".

Inmigración irregular en Castilla y León

En otro orden de cosas, Mañueco ha reconocido no saber cuántos inmigrantes irregulares hay en Castilla y León, pues es una competencia del Gobierno de España, pero ha asegurado que la dimensión de los servicios públicos llega "a todas las personas, en educación, en sanidad, en servicios sociales y en todo el territorio".

En este punto, Alsina le ha insistido en cómo se hace si no conoce cuántas personas son, pero Mañueco ha asegurado que "eso se ve en cada zona y centro de salud y se va atendiendo en función de la demanda".

Sobre la regularización masiva de inmigrantes propulsada por el Gobierno de España, Mañueco ha considerado que "hay que afrontarlo con más rigor y seriedad", pero se ha mostrado alejado de la "barbaridad" de "echar a los inmigrantes al mar" como parece defender Vox.

"Aquellos que delinquen, que actúan indebidamente, lógicamente tendrán que ser expatriados", ha añadido. Ahora bien, ha acusado a Sánchez de utilizar una "cortina de humo" durante la campaña de las elecciones aragonesas y ha subrayado que esta es una cuestión para abordar "desde el diálogo con las fuerzas parlamentarias y los gobiernos autonómicos, sin improvisar".

Dejar el aborto como está

Por otro lado, Mañueco se ha mostrado partidario de dejar la interrupción voluntaria del embarazo "como está", en contra de la intención de Vox de limitar este derecho.

"Es una cuestión que ya dejamos claro hace tres años. Nuestra posición es que hay una ley, que es homologable prácticamente en todos los países europeos, incluso en algunos que están gobernados por socios como Vox y lo que hay que hacer es respetar", ha insistido.

De esta manera, ha rechazado incluir la posición del PP en su decálogo y sacar esta cuestión de las potenciales negociaciones para el acuerdo de Gobierno al haber quedado "meridianamente claro" hace tres años.

"España tiene que estar al lado de sus aliados"

Por último, el candidato del PP también se ha pronunciado sobre los ataques de Estados Unidos a Irán y, a pesar de reconocer que no es experto en derecho internacional, sí aprecia una posible ilegalidad. En cualquier caso, se apoya en lo que ha escuchado en algunos expertos y ha defendido también que "España tiene que estar al lado de sus aliados", es decir, con Donald Trump.

También ha incidido en que el régimen iraní había "masacrado entre 15.000 y 30.000 personas de su propia población simplemente por discrepar" y por ello es una "buena noticia si hay un dictador menos en este mundo".

Cuando Alsina le ha aclarado que entonces en este punto coincide plenamente con Sánchez, es cuando Mañueco ha aclarado que España tiene que posicionarse del lado de Estados Unidos "porque el gobierno iraní ha atacado a países que nada tienen que ver con esta situación".