De ascensores y sillas de ruedas a más plazas del Club de los 60: Mañueco compromete nuevas medidas para los mayores

El candidato del PP de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausura un acto de partido en Salamanca. Rubén Cacho / ICAL .

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este lunes en Salamanca un paquete de nuevas medidas dirigidas a las personas mayores, centradas en la mejora de la accesibilidad, el refuerzo de servicios asistenciales y la lucha contra la soledad no deseada.

Durante un acto celebrado en la Plaza del Mercado Viejo, junto al Museo de la Automoción, con los cinco tipos de vehículos que "hablan del mensaje" y la gestión del Partido Popular: un autobús representando a Buscyl, un tractor para el apoyo al campo y al mundo rural, etc.

Mañueco avanzó que su programa electoral incluirá ayudas específicas de hasta 6.000 euros para la instalación de ascensores en edificios que carezcan de ellos, una medida que podría beneficiar a unas 300 familias cada año.

Alfonso Fernández Mañueco con otros miembros de la candidatura del PP a las cortes regionales por Salamanca

Además, contemplará subvenciones para la renovación y modernización de los ya existentes.

El candidato popular defendió que estas actuaciones son clave para garantizar la autonomía y la calidad de vida, especialmente en barrios con edificios antiguos donde la ausencia de ascensor limita la movilidad diaria.

Entre las novedades anunciadas, también figura el refuerzo del servicio de comida a domicilio y la facilitación de hasta 7.000 sillas de ruedas al año para personas que las necesiten, así como la implantación de dispositivos inteligentes en hogares de personas con movilidad reducida que permitan controlar elementos como la televisión o la radio mediante la voz.

Mañueco se comprometió a ampliar las plazas de la Universidad de la Experiencia, favoreciendo que las personas jubiladas continúen su formación y participación social.

El candidato salmantino anunció un incremento de plazas en el programa de viajes del ‘Club de los 60’, una iniciativa consolidada que facilita estancias turísticas a precios reducidos.

El presidente autonómico también avanzó nuevas actuaciones contra la soledad no deseada, que se desarrollarán en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, reforzando la coordinación institucional para detectar y atender situaciones de aislamiento.

Fernández Mañueco enmarcó estas propuestas en un "rumbo claro" y en un programa que definió como "un contrato con la ciudadanía", asegurando que se trata de medidas "pensadas para personas concretas" y orientadas a ofrecer "certezas frente a la incertidumbre".

Por su parte, el presidente provincial del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la número dos a las Cortes por Salamanca, Rosa Esteban, destacaron que durante la legislatura se ha reforzado la red de residencias, ampliado el servicio de ayuda a domicilio, especialmente en el entorno rural.

Y aumentado el apoyo a las familias cuidadoras, consolidando un modelo que sitúa a las personas mayores en el centro de las políticas públicas.