Martínez da un ultimátum a Mañueco: "No vamos a facilitar la investidura si no hay un acuerdo previo"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido este jueves en Onda Cero en una entrevista con Carlos Alsina su propuesta de un acuerdo entre PP y PSOE para que gobierne la lista más votada y evitar que Vox tenga la llave de la investidura, aunque ha dejado claro que no facilitará la elección de Alfonso Fernández Mañueco sin un compromiso previo. “Yo diré que no a la investidura porque nosotros no vamos a facilitar la investidura si no hay un acuerdo previo”, ha afirmado.

Martínez ha insistido en que el pacto debe cerrarse antes de la votación, con reglas claras para ambos partidos. “Quiero saltar al terreno de juego con las normas claras, antes de la celebración del partido y no a posteriori”, ha defendido. Y ha criticado la negativa de Mañueco a cualquier entendimiento con el PSOE: “Es una grandísima irresponsabilidad”.

Además, a pesar de que las encuestas apuntan a una victoria del PP, Martínez confía en poder dar la vuelta a las encuestas y superar a Fernández Mañueco, convirtiéndose así en la lista más votada.

Una investidura con reglas pactadas y no “con las cartas marcadas”

El candidato socialista ha separado la investidura de los acuerdos posteriores. Ha dicho que está dispuesto a buscar puntos de encuentro desde la oposición para frenar políticas de la extrema derecha, pero no a investir al PP si no existe un pacto previo, porque considera que la responsabilidad se exige “siempre” al PSOE mientras el PP se reserva el derecho a no corresponder cuando le toca.

Tres acuerdos inmediatos: violencia machista, incendios y medidas para el campo

Martínez ha señalado tres asuntos que, a su juicio, deberían abordarse de inmediato: la actualización de la ley autonómica de violencia machista, una “mesa de incendios” para llegar a tiempo al verano y medidas para amortiguar el golpe al sector primario.

“Estamos a 3 días del 8 de marzo”, ha recordado, al reclamar una adaptación normativa. Sobre incendios, ha defendido que no se puede esperar al nuevo Ejecutivo y que hay que activar cuanto antes un espacio de trabajo con el sector para un plan de prevención y extinción.

El impacto de Irán en carburantes y fertilizantes

Martínez ha vinculado la guerra de Irán con el encarecimiento de los carburantes y los fertilizantes y ha reclamado medidas correctoras para agricultores y ganaderos. “Irán afecta lo que sucede en todo el mundo, afecta y afecta de una forma plena y directa a un sector primario fundamental para nosotros”, ha resumido.

Entre sus propuestas, ha planteado una línea directa de ayudas para comprar fertilizantes y fórmulas de bonificación por el incremento del coste de los hidrocarburos. Además, ha defendido que el aumento de ingresos autonómicos por el impuesto de hidrocarburos revierta en quienes pagan el sobrecoste:

“Que ese exceso de ingresos que va a tener por el sobrecoste que está teniendo la Comunidad Autónoma, de alguna forma retorne a quien lo está pagando, quien lo está soportando, que son nuestros agricultores”. También ha pedido defender en Bruselas que no se recorte la PAC.

La financiación autonómica: “la música suena bien”, pero el resultado “no me gusta”

Sobre la propuesta de financiación autonómica, Martínez ha explicado que mantuvo contactos con el Ministerio de Hacienda, pero ha criticado el resultado final: “La música, como he dicho en muchas ocasiones, suena bien, pero el resultado, y lo he dicho abiertamente, es insuficiente e injusto”, ha señalado.

A su juicio, el modelo sigue primando demasiado el criterio de población y perjudica a territorios extensos, envejecidos y dispersos, por lo que ha pedido ajustar los factores de ponderación para acercarlos al “coste efectivo” de los servicios.

Tren en Soria y la prioridad de los servicios básicos

En materia ferroviaria, ha recordado que Soria está sin tren por obras, ha aludido a inversiones “de más de 100 millones de euros” para la conexión con Madrid y ha citado el objetivo de recuperar servicio en los próximos meses.

En todo caso, ha defendido que Castilla y León necesita movilidad interna y servicios más allá de las capitales, en una Comunidad con miles de municipios.

Y ha rematado con una advertencia sobre las competencias autonómicas: “Si no garantizamos la sanidad, si no garantizamos la educación, si no garantizamos la protección social, si no garantizamos el acceso a la vivienda, qué es competencia estricta autonómica, podrá pasar el tren y pasará como en Petinto que no habrá nadie para que lo pueda coger”.