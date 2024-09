Mañueco responde a Abascal: "Castilla y León no va a ser moneda de cambio en mercadeos partidistas nacionales"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido este martes al líder de Vox, Santiago Abascal, que amenazó ayer con votar en contra de los presupuestos de 2025 si los populares no cambian su política migratoria. "Castilla y León no va a ser moneda de cambio en mercadeos partidistas nacionales", ha afirmado Mañueco, que ha asegurado que los populares defienden "los mismos principios y valores que al inicio de la legislatura".

"Han tomado una decisión sin haber escuchado tan siquiera nuestras propuestas para los presupuestos, que en gran parte surgen del pacto. Queda claro que quien toma la decisión del veto de los presupuestos no son los líderes de Vox en Castilla y León sino el líder nacional de Vox", ha afirmado, asegurando que el PP "no ha cambiado" y que cuando pactaron el Gobierno de coalición con los de Gallardo no cambiaron de principios.

"Nosotros defendemos los mismos principios y valores que al inicio de la legislatura. Defendemos los mismos principios que cuando aprobamos con Vox los presupuestos de 2023 y 2024. Ellos los celebraron con elogios y con buenas palabras", ha señalado, asegurando que Castilla y León "no va a ser moneda de cambio en mercadeos partidistas nacionales" y que la Comunidad "no está en venta ni en el Juego de Tronos de Madrid".

Mañueco: "Hay que terminar con la degradación de la vida pública"

Mañueco ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "la única alternativa real y solvente para pasar página del sanchismo y liderar un Gobierno que esté a la altura". "Hay que terminar con la degradación de la vida pública que esta contaminada por Sánchez, sus mentiras y su indignidad", ha afirmado, asegurando que el PP es "el partido de las personas de esta tierra".

El presidente de la Junta ha afirmado que el Gobierno de España está "petrificado e inmóvil ante los problemas de los españoles". "Ahí está el caos de los trenes, el problema de la falta de médicos que es incapaz de abordar el Gobierno, un Gobierno incapaz, cercado por la mentira y la corrupción", ha apuntado. Además, ha señalado que Sánchez "se ha olvidado de España y de gobernar para los españoles y lo que hace es dinamitar la igualdad entre los españoles, la solidaridad entre los territorios, solo por seguir unos meses más en la Moncloa".

Mañueco considera "indignante" la comparación del concierto catalán con las ayudas al funcionamiento

Mañueco ha acusado a Sánchez de estar "dando privilegios a sus socios separatistas" y de dar, por el contrario, "desprecios y recortes" a Castilla y León. Y ha denunciado la comparación que hizo la portavoz socialista, la burgalesa Esther Peña, del concierto catalán con las ayudas al funcionamiento para Soria. "Es indignante, es una afrenta grave y una ruindad, un insulto a la inteligencia de los españoles", ha afirmado, asegurando que la fiscalidad diferenciada "está avalada por Europa, acordada por gobiernos de comunidades muy diversos, de distinto signo político, para luchar contra la despoblación".

Mañueco ha señalado que "lo más sorprendente es que quien ha defendido esta idea es una mujer del PSOE de Burgos, el PSCyL es más de lo mismo, su silencio cómplice ha quedado bien claro y le retrata". "Los socialistas son sumisos con Sánchez, el PSCyL siempre calla. En el PSOE están tan desubicados y enredados en sus propios problemas que se han olvidado de los problemas", ha zanjado.

Una PNL contra los "privilegios económicos" para Cataluña

El presidente ha anunciado, además, la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) contra los "privilegios económicos" pactados por el Gobierno de Sánchez con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a cambio de sus votos, con el objetivo de que el PSCyL se retrate. "Ese pacto atenta contra la igualdad de los españoles, pone en riesgo la financiación de los servicios públicos y el PSCyL, que ha aplaudido la Ley de Amnistía para los socios de Sanchez, nos dirá también si quiere aplaudir el robo a Castilla y León. Nos tiene que decir si aplaude los privilegios para unos pocos y la ruptura de la igualdad y la solidaridad", ha señalado.

Además, ha recordado que, "si Sánchez no adelanta las elecciones, las siguientes que se van a celebrar serán las autonómicas de Castilla y León, y que en esas elecciones solo hay un objetivo: ganar con claridad y enviar un mensaje claro desde la Comunidad a Sánchez". "Hay que seguir dinamizando el partido, en los próximos meses haremos nuevos nombramientos y mejoraremos la coordinación entre todas las direcciones. Desde la unidad y la lealtad seremos imbatibles", ha zanjado.