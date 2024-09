Recado de Abascal a Mañueco: Vox no apoyará sus presupuestos mientras el PP no cambie su posición en inmigración

‼️ @Santi_ABASCAL avisa que VOX no apoyará al PP en los presupuestos autonómicos mientras no cambie su posición de aceptación de la inmigración masiva e ilegal:



"Si no ha cambiado nada, el PP tendrá que llamar al PSOE".



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/rxLD0Uwvo5