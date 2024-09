Bendodo: "Vox tiene que decidir si es un partido de gobierno o de protesta"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha respondido este martes en Valladolid a las amenazas del líder de Vox, Santiago Abascal, de no aprobar los presupuestos autonómicos en las comunidades en las que los populares gobiernan en minoría, tras la ruptura de los ejecutivos de coalición entre ambas formaciones, si estos no cambian su política migratoria y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad".

"Vox no conoce ni el texto, no saben lo que vamos a proponer, tiene que decidir si es un partido de Gobierno o un partido para protestar, parece que es más un partido de protesta que un partido de Gobierno", ha señalado, durante su participación en la clausura del Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Castilla y León. Bendodo ha asegurado que los de Abascal "tendrán que explicar muy bien si no salen adelante las cuentas y votan con la izquierda". "Eso es lo que nos jugamos ahora, unos presupuestos que sigan permitiendo el avance de esta tierra como referente", ha añadido.

Bendodo ha asegurado que Castilla y León es "ejemplo de gestión" y que muchos gobiernos autonómicos que llevan menos tiempo "se miran en su espejo". "Todo lo contrario que el Gobierno de Sánchez cuya única estrategia es resistir a costa de desgastar a los españoles", ha afirmado. También ha tenido palabras de elogio para el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y ha asegurado que ha traído el cambio a la ciudad "después de tantos años de retraso y de desidia".

"Óscar Puente hizo mala gestión en Valladolid y la está haciendo también en el Ministerio de Transportes, que es el kilómetro 0 de la corrupción sanchista", ha señalado, haciendo referencia a los "problemas de los trenes con Renfe". Por el contrario, ha afirmado que el PP de Castilla y León "es un partido fuerte, de referencia". "No tenemos muchos territorios donde tengamos 7.000 concejales o 1.515 alcaldes, eso es una cifra que habla de la importancia y del buen trabajo que se hace en esta tierra", ha señalado.

Bendodo ha lanzado un dardo también al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, al que ha pronosticado poco futuro tras el Congreso Autonómico socialista que tendrá lugar a finales de año. "Dijo hace tiempo que en el PP nos tendríamos que acostumbrar una legislatura larga, a mí me parece que al que se le va a hacer corta es a él", ha afirmado, asegurando que "no habría mejor noticia para el PP que la continuidad de Tudanca, pero no creo que caiga esa breva".

El vicesecretario popular ha asegurado que Sánchez es "un presidente que castiga permanentemente a esta tierra, que vive de la división y de una política de castigos y privilegios". "Para Sánchez el Estado es un mercadillo en el que la Presidencia del Gobierno está sometida a una subasta permanente por el independentismo. Cada vez los caseros de la Moncloa le suben más el precio a Sánchez y es que el chantajista nunca se conforma con un primer pago", ha señalado.

Bendodo ha recordado que el primer "chantaje" fueron los indultos, y que luego llegaron la eliminación del delito de sedición y la amnistía. "Dijeron que no se iba a dar, lo próximo va a ser el referéndum", ha señalado, asegurando que en el sanchismo "decir no es el principio del si". "Pero con nosotros han pinchado en hueso. Sánchez se ha creído que todos los españoles tenemos un precio pero aquí velamos por los intereses de los ciudadanos. Que no llamen ni Sánchez ni Montero para ofrecer prebendas o migajas para justificar un acuerdo inaceptable", ha afirmado con rotundidad, insistiendo en la necesidad de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

Además, también ha cargado contra la portavoz federal del PSOE, la burgalesa Esther Peña, por haber comparado la financiación singular para Cataluña con las ayudas al funcionamiento para las empresas de Soria. "Hay que pedirle a Sánchez que pida perdón por esa comparación que es una ofensa y que despida al que le hace los argumentarios", ha señalado.

Y también ha arremetido contra los vaivenes del presidente en materia migratoria durante los últimas semanas, tras su visita a varios países africanos. "En cada país ha dado una solución diferente a la inmigración, eso es un presidente que se arruga y que huye, y ahora se va a China, a ver la que lía allí. Tenemos un presidente que ni está ni se le espera", ha zanjado.