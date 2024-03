Jorge Javier Vázquez se queja de lo que pagan las plataformas por aparecer en sus documentales

Jorge Javier Vázquez nunca ha tenido pelos en la lengua. El presentador está viviendo un buen momento profesional, pues su regreso a la conducción con Supervivientes está obteniendo magníficas audiencias y próximamente aparecerá en Superestar, la serie sobre Yurena que preparan los Javis. Precisamente, sobre plataformas, el presentador ha lanzado una sonora queja relacionada con los honorarios que otorga a quienes aparecen en sus documentales.

Recientemente, el conductor compartía en su vídeo en su cuenta de Instagram en el que se ofrecía como imagen de diferencias marcas para hacer publicidad de ellas en sus redes sociales. Por supuesto, el de Badalona señalaba en otro vídeo que conocía cómo funcionaba este mundo y que rechazaba realizar cualquier promoción de forma gratuita. A raíz de las quejas sobre el concurso de Carmen Borrego y lo que presuntamente cobra por permanecer en el reality de supervivencia, el barcelonés ha compartido una interesante reflexión en su blog en la revista Lecturas.

El de Badalona tiraba de anecdotario para comenzar con su reflexión, recordando una entrevista que le realizó José María Íñigo a la actriz Lola Gaos, sobre su fama de difícil, en la que ella se reivindicaba más como ejemplo de derechos. Para el barcelonés, ”la verdadera libertad del ser humano tiene mucho que ver con no tener que pasar por el aro en cuestiones laborales”.

“He sido muy poco valiente en ese aspecto. Soy hijo de una generación cuyo cabeza de familia me repetía machaconamente que tenía que aspirar a un trabajo fijo para asegurarme el futuro”, reconoce en su blog, para después hablar de la paradoja que vivió al elegir una vocación en la que “no existe nada para toda la vida” y que le obliga “a convivir con la incertidumbre”.

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes'.

Tras recordar a su padre, quien falleció a los 59 años por un tumor cerebral, Vázquez también se reivindicaba, al sentirse “más Lola Gaos que nunca”. En ese momento cuando lanza una dura pulla a las plataformas en streaming. “Con el auge de las plataformas no sé cuántas veces me han propuesto aparecer en documentales de los temas más diversos. Cuando pregunto cuánto pagan por la intervención se produce un incómodo silencio. “No pagamos”. ¡Ah! Pero entonces ¿de qué se piensan que vivimos los que salimos en la tele?”, denuncia.

“¿No se puede catalogar como trabajo prepararte un tema y maquillarte y peinarte para grabar? Antes me daba muchísima vergüenza hablar de dinero. Ahora, ninguna. No quiero dármelas de valiente porque he pecado demasiadas veces de lo contrario”, prosigue.

El de Badalona hace una autocrítica, señalando que se ha defendido poco y cómo el “síndrome del impostor” muchas veces le ha impedido reconocerse a sí mismos su valía. Tras ello, aprovecha para defender el concurso y lo que esté ganando Carmen Borrego en Supervivientes. “¿Está ganándose Carmen Borrego lo que le pagan? Para mí, sí. Cuando contratas a un perfil como el suyo sabes lo que estás comprando: un nombre como banderín de enganche para las primeras galas de la edición, esas en las que el gran público no ha tenido tiempo de encariñarse con los concursantes”, señala.