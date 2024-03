Xavier Sardà desquicia otra vez a Beatriz Archidona en 'TardeAR': "Todo esto me importa un pito"

Xavier Sardà vuelve a desquiciar a Beatriz Archidona en 'TardeAR': "Me importa un pito"

Como ya ocurrieras en los días navideños, Beatriz Archidona volvió a desesperarse este martes, 26 de marzo, por culpa de una salida de tono de Xavier Sardà. La presentadora ha cogido las riendas de TardeAR para sustituir a Ana Rosa Quintana, que se ha cogido un merecido descanso estos días de Semana Santa.

Todo ocurrió cuando el programa que produce Unicorn arrancó hablando de la relación sentimental que mantuvieron Juls Janeiro y Pietro Costanzia, el hermano de Carlo Costanzia acusado de intento de asesinato. La noticia era desvelada minutos antes en Así es la vida.

El espacio que pilotan Sandra Barneda y César Muñoz sacaba a la luz una fotografía íntima de los jóvenes, en la que aparecen en una actitud cariñosa sobre una cama. "Nosotros tenemos más imágenes sobre esta relación. No sabemos si es incipiente, si se conocen desde hace tiempo y si se conocen las familias", explicaba Archidona.

La presentadora a continuación cedió la palabra a sus colaboradores. Paz Padilla fue la primera en hablar sobre esta presunta relación que habría mantenido la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario con el hermano del novio de Alejandra Rubio.

"¿Esta foto la han colgado ellos en sus redes? Parece un selfie. "¿Hay besos? ¿Hay cosas lujuriosas?", se preguntaba para bromear después: "Es como si yo ahora me hago un selfie con Xavier Sardà y ya estamos juntos".

"Una tregua, por favor"

Sin embargo, su compañero de mesa no siguió su broma y pegó un rotundo corte: "Yo soy muy mal consejero en esto porque, ¿sabes qué pasa? Que tengo que confesar por primera vez en directo que todo esto me importa un pito".

Su arrebato de sinceridad provocó las risas en plató, pero a Beatriz Archidona no le sentó nada bien. La presentadora no dudó en reprocharle su actitud. "Oye, Sardà de verdad... Ya empieza", dijo muy indignada.

"Sardà, tú y yo discutimos en Navidades cada día, ¿vamos a hacer lo mismo ahora en Semana Santa? Una tregua, por favor", rogaba ella, a lo que el periodista catalán no dio su brazo a torcer: "Lo digo como demérito mío. Es que no sé ni quiénes son ni me importan".

Para que la discusión no fuera a mayores, Archidona procedió a continuar con la escaleta del programa avanzando que TardeAR tenía una imagen de Juls Janeiro y Pietro Costanzia en la que salían besándose, para así acabar con las dudas de Paz Padilla.