El inquietante vídeo en redes de Jorge Javier Vázquez que hace pensar que está arruinado

A través de sus historias en Instagram, el extrovertido presentador ha levantado la atención de todos, despertando diversas teorías, después de expresar su deseo de "meterse de lleno" en el mundo de la publicidad en las redes sociales, como si fuera un influencer: "He trabajado en numerosos programas, aunque ahora tengo menos participación. El motivo de este mensaje es que quiero hacer publicidad".

Ha expresado que siente que posee un talento superior al promedio y, ante la falta de oportunidades, y después del fin del exitoso programa de 'Sálvame', ha decidido tomar cartas en el asunto. Observa a muchas personas realizando campañas publicitarias y siente envidia, preguntándose por qué no puede hacerlo él también: "¿Por qué las marcas no me tienen en cuenta?", se pregunta, visiblemente frustrado por la situación. Le molesta especialmente que mientras él se queda de lado, otras personas menos talentosas están obteniendo éxito: "Veo a muchos sin ningún talento ni gracia, sin seguidores como yo. Yo salgo y triunfo".

Jorge Javier Vázquez llorándole a las marcas para que le contraten, básicamente porque está arruinado 😏 pic.twitter.com/o300NmEiX7 — 🇪🇸 ☆ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧a ☆ 🇪🇸 (@progreston4) March 17, 2024

Para respaldar su solicitud, señala el éxito de las publicaciones relacionadas con su nueva mascota, Cati, que han generado un gran interés en poco tiempo: "Aquí está la prueba del éxito", afirma, tratando de convencer a las marcas de su innegable influencia. Además, asegura estar abierto a cualquier tipo de colaboración sin filtros ni prejuicios: "Por favor, las marcas que otros rechazan, yo las tomo. No tengo escrúpulos ni limitaciones".

Insta a las marcas a contactarlo rápidamente, dado que su agenda se está llenando rápidamente debido a su demanda en diversos proyectos: "Estoy esperando para hacer una aparición especial en una serie muy conocida, aunque no puedo revelar cuál". Con un toque de humor, advierte a las empresas que no demoren demasiado en contactarlo: "No pierdan el tren, que solo pasa una vez".

El vídeo ha sorprendido a todas las redes sociales, despertando la teoría de que Jorge Javier Vázquez no estaría pasando su mejor momento económico.

Me gusta lo que escribes, pero perdóname por no escuchar lo que dice. Soporto su voz lo mismo que la de Pedro Sánchez, o sea, nada. Y me interesa lo mismo lo que dice, nada de nada. — Belén 🇪🇸 🇮🇱 #Invierno 🌨❄🌧 (@Toledo_67) March 17, 2024

Como no lo contrate alguna de la banda que defiende públicamente va dado. Es un misógino de libro. — BARILOCHE (@Quelenden) March 17, 2024