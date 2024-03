Qué significa este símbolo que llevan los coches en la parte trasera: la tendencia viral en España

En ocasiones, al circular con nuestro vehículo o transitar por la calle, nos encontramos con coches que llevan una pegatina que desconocemos, lo que nos lleva a preguntarnos acerca de su significado y de si, nosotros, también deberíamos estar utilizándola.

Por lo general, todos los adhesivos que lleva un vehículo, más allá de los puramente estéticos, están relacionados con normas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, mientras que hay algunas pegatinas que se puede saber fácilmente que son decisiones estéticas de su propietario, hay otras en las que puede haber dudas.

Una de ellas surge precisamente con motivo de una pegatina muy común en coches españoles que se suele situar en la parte trasera, al lado de los pilotos traseros, y que se trata de un símbolo llamativo. Estamos hablando del símbolo conocido como el Indalo. Si eres andaluz, es muy probable que sepas su significado porque es un emblema de la región, pero si procedes de otra parte del país, es posible que incluso nunca lo hayas visto.

El Indalo es una seña de identidad propia de Almería, una pintura rupestre que data del neolítico y que fue descubierta en la cueva de los Letreros en el año 1868 por parte de Manuel de Góngora y Martínez. Este símbolo tiene varias interpretaciones sobre lo que representa, ya que, por un lado, hay quienes dicen que se trata de un hombre cazando con un arco y otros consideran que es un hombre con un arcoíris en señal de protección frente a los males terrestres o malos espíritus.

Desde que fue descubierto nació el que se denomina movimiento indaliano, adoptado por un grupo formado por distintos poetas, arqueólogos, pintores y escritores. De esta manera, el Indalo refleja un poder superior que protege y ampara a las personas y distintos lugares, protegiéndose de diferentes males.

En lo que respecta al motivo por el que se pone en los coches en forma de pegatina, la respuesta es que sirve como icono de representación de la provincia, y que, para las personas más supersticiosas, puede ayudarles a sentirse más seguros y evitar los accidentes de tráfico.

¿Qué pegatinas son obligatorias en el coche?

Con el paso de los años, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha ido realizando distintos cambios en las normativas de conducción. Hace tiempo atrás, era habitual que en los vehículos solo apareciese una pegatina oficial (y obligatoria), que es la que informa de haber superado con éxito la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Esta es la pegatina por excelencia, la cual refleja que ese vehículo es apto para circular. Cuando se compra un vehículo, no habrá que llevarla hasta una vez superados los cuatro años. A partir de entonces, cuando corresponda, habrá que pasar la ITV y, tras superarla, se proporcionará una pegatina ITV (V-19) que debe ser ubicada en la parte superior derecha e interior del parabrisas, en un lugar en el que sea visible desde el exterior. Si se trata de una moto, al no contar con parabrisas, tan solo se exige que se lleve en un lugar visible.

Si no se lleva la pegatina de la ITV, aunque se haya superado con éxito, la sanción puede ser de hasta 80 euros. Asimismo, es importante destacar que llevar demasiadas pegatinas de la ITV, afectando así a la visibilidad, puede llegar a suponer multas de hasta 200 euros. Por lo tanto, lo más recomendable es que, tras superar la Inspección Técnica de Vehículos, se quite la pegatina antigua y se coloque la nueva.

A esta etiqueta se ha sumado desde hace unos años el distintivo ambiental, unas etiquetas que, en función del tipo de vehículo, serán de diferentes colores y tendrán una letra diferente, ya sea B (amarillo), la C (verde), ECO (azul y verde) o 0 (azul), aunque también hay vehículos sin etiqueta. Estos distintivos delimitan los usos que se pueden hacer de un vehículo, pero no en todas las zonas.

Al igual que sucede con las pegatinas de la ITV, estos distintivos ambientales tienen una posición fija en el coche, y en este caso es en la esquina inferior derecha del interior del parabrisas. Aunque en algunos casos no es necesario su uso, en algunas ciudades y circunstancias se requiere su uso.

Por ejemplo, en el caso de Madrid, hay algunas restricciones para acceder a determinadas zonas de la ciudad si no se dispone de este distintivo, e incluso se puede limitar el uso de un carril VAO según el distintivo con el que cuente el automóvil. No obstante, como informa la DGT, llevar la pegatina medioambiental no es obligatorio, pero sí en el caso de que se vaya a circular por zonas restringidas a un tipo de vehículo según lo que contamine.

De esta manera, aunque se disponga de un coche "0 emisiones", no es suficiente con comprarlo y saberlo, sino que habrá que colocar la pegatina correspondiente para poder acceder a esas zonas restringidas. En caso contrario, la sanción por no llevar la pegatina es de 90 euros.

Para conseguir esta pegatina es posible acudir a las oficinas de Correos (o a través de su página web), a la red de talleres de la Confederación Española de Talleres (CETRAA) y en algunos otros talleres autorizados, teniendo un coste de emisión de 5 euros, que puede aumentar en el caso de que se solicite su envío a domicilio.