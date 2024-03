Terelu Campos reaparece en Telecinco: su estremecedora conversación con Carmen Borrego en 'Supervivientes'

Terelu Campos reapareció este martes, 26 de marzo, en Telecinco y lo hizo para animar a su hermana, Carmen Borrego, que no atraviesa por su mejor momento en Supervivientes. La hija mayor de María Teresa llevaba sin salir en la cadena de Mediaset desde el final de Sálvame. La última vez que lo hizo fue para despedir el programa de La Fábrica de la Tele junto a María Patiño.

A lo largo de todos estos ocho meses, Terelu sólo intervino para llamar por teléfono a Así es la vida para reprochar una cosa que había dicho Antonio Montero sobre su madre. Y, es que, la presentadora no ha dejado de encadenar proyectos en TVE -fue José Pablo López quien la fichó- con programas como La Plaza, Bake Off: famosos al horno y Mañaneros.

Con Carmen apartada del resto de sus compañeros por recomendación médica por la "ansiedad" que le produce su "estancia en la playa", el programa producido por Cuarzo recurrió a Terelu para que la animara a través de una videollamada.

"Estamos todos contigo. ¡No sabes cómo está el chat de la familia!", empezaba diciendo Terelu muy enérgica para transmitirle "tranquilidad" desde España.

"Yo ahora estoy en Málaga y hoy he podido estar delante de Nuestro Padre Jesús El Rico. Sé que te va a proteger, está ahí más que nunca. Y mamá también lo está haciendo. Eres el alma de Supervivientes. Todavía sé que eres capaz de mucho más, tienes que controlar la mente que es nuestra peor enemiga".

Carmen explicó entonces que está intentando recuperar las fuerzas y el ánimo y dijo que "gracias a este programa me he dado cuenta de que soy capaz de mucho más de lo que creía". Sin embargo, la concursante se derrumbaba a continuación al recordar a su madre.

"Cuando nos pasa lo que nos ha pasado, que nos ha arrasado, la vida continua. De repente, te ves sola en una playa y piensas que ella [María Teresa Campos] te está esperando. Y te das cuenta de que no lo está. Eso es lo que me ha hecho perder la cabeza. Me he dado cuenta de que no está y no va a estar nunca", decía entre lágrimas.

"Sí, Carmen, sí está", replicaba Terelu. "De otra manera. Tú eres una persona creyente y ella te está protegiendo. Nos sigue protegiendo. Piensa en ella, ella lo último que quería es verte sufrir", dijo controlando la emoción. "Que sepa todo el mundo que te quiero a mi lado siempre", espetó Borrego a lo que su hermana zanjó: "Nunca lo he dudado. Solo nosotras sabemos lo que significamos la una para la otra".