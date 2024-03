Laura Matamoros amenaza con irse de 'Supervivientes' tras una brutal bronca con Kiko Jiménez: "¡Qué falso es!"

El tramo final de Supervivientes: Tierra de nadie explotó por los aires por una brutal bronca en directo entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez llena de reproches e insultos, y que acabó con la primera amenazando con abandonar el reality de Telecinco.

Todo ocurrió cuando Carlos Sobera conectó con Cayo Menor para que Laura, Kiko y Lorena se sometieran a las preguntas del test de cultura general para conseguir comida como recompensa. Sin embargo, la hija de Kiko Matamoros estalló.

"Hay cuestiones que no voy a permitir. No me vais a ver más así. Cojo mi saco y me voy. No se puede jugar por detrás y hacer las cosas como las hace. Utilizan términos como que si no me levanto al fuego porque estoy dormida y es mentira. Yo aquí trabajo igual que todos los que están en esta isla", dijo bastante cabreada sobre Jiménez.

El novio de Sofía mostró primero una imagen más tranquila. "Yo soy un profesional y estoy aquí sentado a pesar de haberme llamado así de veces hijo de puta. Eso no se puede consentir", decía. "No quiero volver a hablar con esta señora".

La intervención de Kiko provocó que Laura se alterara mucho más, amenazando con abandonar el concurso. Hasta se llegó a quitar el micrófono. "¡Qué puto falso! ¡Me quiero ir ya, me quiero ir ya!", repetía una y otra vez ante una incrédula Laura Madrueño.

"Es que encima le da la vuelta a la tortilla", añadía Matamoros matizando que sólo le había insultado una vez. "Con lo que ha sucedido, yo no quiero tener ninguna conversación ni convivir con esta señora", replicaba Jiménez. "Hay unas líneas rojas que no se pueden permitir".

Desde Madrid, Sobera intentó calmar los ánimos: "Hay que poner stop al enfado. Todos perdemos los nervios, sobre todo en una situación como esta que estáis fuera de casa". "No se justifica", espetó Kiko. "No se trata de eso. Cuando las cosas son justificables hay que tener buena disposición", continuó diciendo el presentador mientras se escuchaban de fondo los gritos de Laura.

La gala concluyó con Laura y Kiko enzarzados y con la incógnita de saber si la concursante finalmente pondrá fin a su aventura en Honduras. "Me voy. Sí, sí. Aquí te quedas. Aquí os quedáis", decía Matamoros por último, mientras Madrueño emplazaba a la audiencia a la gala del jueves con Jorge Javier.