La productora de 'MasterChef' destapa que la duración firmada con RTVE siempre fue de 150 minutos

A finales del pasado noviembre, el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, decía en sede parlamentaria que se iba a evitar que MasterChef se alargase "hasta la eternidad" ya que cada programa tenía una duración media de 180 minutos y solía finalizar más allá de la 01:30 de la madrugada.

Pues bien, según ha revelado ahora Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, la productora del programa, ante las preguntas de la prensa "cada programa seguirá durando 2:30 horas, que es lo que está determinado por contrato".

Es decir, que hasta ahora estaba siendo la Corporación la que estaba alargando la duración de cada programa. De hecho, según ha podido comprobar BLUPER tras acceder al contrato de dicha edición y de las anteriores, la duración fijada para cada una de las 13 galas tiene "una duración inicial de 150 minutos aproximadamente cada uno y se emitirá en diferido".

Asimismo, tal y como ha podido saber este medio, la radiotelevisión pública se compromete con la productora a que la primera emisión de esta serie de programa se realice a partir de abril de 2022, con una frecuencia semanal, en su versión íntegra y "sin fraccionar en su franja de programación de prime time".

No obstante, RTVE tendrá plena libertad para fijar definitivamente las condiciones iniciales de emisión, aunque hará sus mejores esfuerzos para que la emisión de capítulos sea consecutiva. "Esas cosas de programación se irán contando, al igual que el estreno de la edición", ha dicho la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, según recoge Vertele.

Como ya contamos en su día, la renovación de MasterChef por una décima edición no fue nada sencilla. De hecho, Pérez Tornero amagó con dejar marchar el programa si no se revisaban las condiciones del contrato, las cuales entendía que no eran ventajosas para la Corporación.

Una de las prioridades del profesor a su llegada a RTVE fue conocer cómo se estaban gastando los 21,1 millones de euros que Shine Iberia les había facturado a la Corporación en 2020, 79,4 desde 2017. Así, pidió una auditoría para ver detallados estos gastos y así poder reformular sus contratos y sacar más partido a la inversión anual que se hace en este tipo de formatos.

Pérez Tornero se encontró entonces con que RTVE estaba saliendo seriamente perjudicada en lo que respecta al rendimiento publicitario que se le saca a la marca MasterChef a través del emplazamiento de producto, licencias o merchandising, por lo que pidió a Shine Iberia una mejora en las condiciones.

También que se hiciera cargo de las multas que pudieran llegar por publicidad encubierta. "La productora se responsabilizará de que no se contrate en la producción y/o aparezcan en imagen, productos con marcas o denominaciones comerciales, ni se hará mención verbal o gráfica que pueda significar publicidad (expresa o encubierta) cuya emisión está prohibida para RTVE", dice una de las nuevas cláusulas.

