Marta Riesco estalla por el acoso de 'Sálvame': "Queréis que haga algo grave que no tenga solución"

Marta Riesco ha recurrido a sus redes sociales para expresar su hartazgo por el "acoso insufrible" al que está sometida por parte de Sálvame. Desde que se conociera la relación de la reportera con Antonio David Flores, el programa de Telecinco ha sacado a la luz el pasado de la periodista.

Este miércoles, Sálvame organizaba un gran evento para emitir la escena de Yo soy Bea en la que Riesco aparecía interpretando a una recepcionista, mientras que el martes enviaban al reportero Germán González a la puerta de su casa disfrazado de payaso para felicitarla por su 35 cumpleaños, algo que ha colmado el vaso de su paciencia.

"Desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa Sálvame y por parte de La Fábrica de la Tele hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible", ha expuesto en sus stories de Instagram.

historias de Marta Risco contra María Patiño 👀 pic.twitter.com/YH3gJXuK9W — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 7, 2022

"Han sacado todo lo que han podido sacar de mí desde que tenía 18 años. Y la suerte que tengo es que nunca le he hecho nada malo a nadie, así que lo único que han podido sacar han sido intervenciones mías como en el programa de 'Allá tú' o que estuve en Miss España", prosigue Marta, que asegura que el programa buscaba hacerle daño y "que no pudiera trabajar".

A raíz de esa exposición, Riesco asegura que dejó su trabajo y empezó a ir a terapia. "Me alejé de todo y mi productora me respetó", explica. Y prosigue: "Me resulta gracioso que digan que me siento cómoda en este papel de personaje cuando no me han dado otra opción. Mi opción era estar alejada del foco y ellos continuaron hasta que en un directo hice una cosa de la que me arrepiento, que fue entrar porque no aguantaba más. Entré en algo que no debía entrar".

La novia de Antonio David Flores afirma que "en estos últimos días las bromas han pasado otra vez unos límites muy graves". "Han cogido la bandera del feminismo, la del acoso, la del maltrato, ¿y qué se está haciendo conmigo en la cadena en la que trabajo? ¿Cómo se puede permitir que en 'Socialité' salga una pantalla llena de chicos y se diga con cuántos me he enrollado?", se pregunta.

"No tengo por qué llegar a mi casa llorando con un ataque de ansiedad. Lo único que quiero es que me dejéis seguir trabajando y vivir. Tenéis que parar, porque algún día alguien va a cometer una locura por el linchamiento que hacéis", clama la reportera.

Marta Riesco interpretando el guión de victimista que le ha escrito su novio .



Con voz rota y un maquillaje corrido para simular que ha llorado... 🤣🤣🤣



" Seréis los culpables de que yo cometa una locura " ... Ayy Marta, no sabes lo que acabas de hacer #APOYOROCIO6A pic.twitter.com/o92ENMJnGk — la perra_oficial (@perramalditaaa2) April 6, 2022

La cantante de No tengas miedo asegura que ha intentado tomarse las mofas "de la mejor manera posible", pero el acoso ha continuado. "No paráis porque queréis que vuelva a cogerme una baja, que deje el trabajo o que haga algo más grave que no tenga solución", espeta.

Su largo discurso desahogándose con sus seguidores finaliza con una advertencia a La Fábrica de la Tele: "Estáis intentando destrozarme. Los únicos responsables de que yo no continúe trabajando o que no me quiera levantar de la cama vais a ser vosotros. Esto no hay cuerpo humano que lo aguante".

[Más información: Telecinco quiere convertir a Marta Riesco en cantante y lanza su canción 'No tengas miedo']

Sigue los temas que te interesan