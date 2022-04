5 curiosidades televisivas sobre Merche, la cantante invitada hoy a ‘Pasapalabra’

Desde esta tarde Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos a una cantante de larga trayectoria musical, y que tiene unas fuertes raíces televisivas. Hablamos de la gaditana Merche, quien ya ha estado en el programa con anterioridad.

La artista será una de las invitadas junto a la escritora Marina Castaño y a los actores Alfonso Sánchez y Alberto López, conocidos como ‘Los Compadres’. Así, los cuatro invitados tendrán que poner a prueba sus nervios, su cultura general y también su agudeza visual.

Adivinad quién nos va a dar una de cal y otra de arena en #Pasapalabra. 😜 Efectivamente, @MercheOficial viene ¡con todo!



📲 A las 20:00 horas nos vemos en @antena3com y @ATRESplayer https://t.co/YwBx0Hfh5u pic.twitter.com/DP2jSLUIrm — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 6, 2022

Para adentrarnos en la figura de Merche (de nombre real Mercedes Trujillo Callealta) vamos a repasar una parte de su trayectoria, tirando del que es su lado más televisivo.

1. Su primer nombre artístico fue Luna. Así la conocimos en Eurocanción 2001, el programa que podríamos catalogar como predecesor del Benidorm Fest, y del que salió elegido David Civera como representante de España en Eurovisión. La canción con la que participó fue ‘No pidas más amor’, que luego hizo muy popular, ya con el nombre artístico de Merche, y que se convirtió en un hit gracias a formar parte de la banda sonora de Gran Hermano.

2. Ha estado tentada por Televisión Española para ir a Eurovisión. La propuesta le llegó con firmeza en el año 2013, en el que finalmente representó a España El Sueño de Morfeo. “No soy muy de concursos. Me lo han dicho muchas veces, pero no”, diría en el año 2017 en una entrevista, en referencia al famoso concurso. “Eurovisión no es mi objetivo, he tenido la posibilidad de ir”, añadía. En los años 2011 y 2014, por otra parte, formó parte del jurado de las preselecciones eurovisivas.

3. Tiene una amplia experiencia como jueza en talent shows, más allá de las preselecciones de Eurovisión. Muchos la recordarán en Tú sí que vales, de Telecinco, donde juzgó todo tipo de actuaciones durante los años 2011-2013. “Es muy difícil juzgar a un artista en 60 segundos o en una sola actuación”, ha reconocido en alguna ocasión. Los niños son su debilidad (estudió Magisterio y ejerció durante unos años), y dejó constancia de ello en el talent show infantil Fenómeno Fan, y en A tu vera, de Castilla-La Mancha Televisión, dejó constancia de sus raíces copleras.

4. Ha hecho sus pinitos como presentadora. La andaluza debutó como maestra de ceremonias televisivas en Canal Sur, en el año 2013. El programa se llamaba Cerca de ti en Andalucía, y estaba en la línea de Volverte a ver, con las emociones y las sorpresas como mejor reclamo para la audiencia.

5. No ha tenido mucha suerte como concursante. No es una artista que haya concursado mucho en televisión, más allá de colaboraciones puntuales en Pasapalabra (ya desde la etapa de Telecinco). Tan solo la hemos visto participar en Bailando con las estrellas en el año 2018, en Televisión Española, donde resultó la segunda expulsada. De su trayectoria televisiva, por último, podemos mencionar su breve andadura como actriz, que se limitó a una aparición en Gym Tony, de Cuatro.

[Más información: Emma García niega la existencia de 'Pasapalabra' tras la confusión de una colaboradora]

Sigue los temas que te interesan