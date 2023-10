Kike Quintana cataloga como “una gran mierda” ‘TardeAR’ y Ana Rosa le da un zasca: “Eres guionista de él”

Una tarde más, Kike Quintana llevó a cabo su sección Fila Zero en TardeAR para repasar con ácido humor todos los contenidos del programa de su tía, Ana Rosa Quintana. Así, la presentadora de Usera se acercó a la grada en donde ejerce de espectador, y Kike comenzó a lanzar dardos sobre los estilismos que llevan los colaboradores. “Me gustaría ser especialista de estilismo, porque esto parece un after”, expuso. “¡Y la alegría que damos!”, respondió desde el centro del plató Leticia Requejo, dándose por aludida.

Entonces dieron paso a un vídeo de un experto que analizaba deposiciones de perro. “Enrique, tocayo, te quiero dar un beso desde aquí. Tú analizas caca de perro que, al fin y al cabo, son pequeñas. Pero la que analizo yo aquí es muy grande, dura desde las 5 hasta las 8”, dijo el colaborador, arrancando la risa y el aplauso del público.

Ana Rosa Quintana, estupefacta, le preguntó si él analiza caca de perro, pero entonces Kike lo aclaró: “Esto solamente es una gran mierda, nada más”, en referencia a TardeAR en sí. “¿A ti no te gusta el programa? Pues eres guionista de él”, le respondía su tía, dándole un zasca que también fue muy aplaudido.

Otro vídeo de los que analizó fue sobre Carmen Lomana, y dijo de ella: “me parece perfecto que venga a hablar de Pocholo y Borja Mari. Pero, salen a última hora, vienen ya con la férula de descarga de dormir y es que no se le entiende”. Después dio paso a la entrevista que Ana Rosa realizó a una relación sentimental formada por tres personas, una trieja. “Tú pensabas que esta gente estaba enferma. Tú pensaste: tienen una enfermedad venérea, están infectados de trieja, vas a preguntar cómo va todo”, comentaba Kike. “A mí lo que me desborda es que convivir con una persona es complicado, cuando son tres juntos...” respondía Quintana, a la que su sobrino casi no dejaba meter palabra.

El último vídeo fue del pasado lunes, cuando el periodista Juanma Fernández, jefe de sección de BLUPER, intervino para hablar del nuevo libro de Britney Spears, pues es un gran conocedor de la obra de la artista. “Es un buen chico, la verdad. Pero yo creo que a este chico hay que hacerle un TAC, este chico debe tener daño cognitivo. Una persona que ha visto tres veces a Britney Spears…”, bromeaba Kike, quien se está convirtiendo, entrega tras entrega, en una de las revelaciones del magacín.

