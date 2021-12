Los insultos de Frigenti a una mujer en Secret Story que nadie castiga en la noche de Luis Rollán

He pegado cuatro cabezadas esta noche viendo Secret Story. Qué sopor de noche. No me ha parecido interesante nada de lo que se ha emitido, o casi nada. Solo dos cosas, en honor a la verdad: la nominación de la noche -Luis Rollán o mi amada Sandra Pica-, y unos insultos bajunos y deleznables que ha proferido Miguel Frigenti a una señora llamada Begoña -luego explico su identidad- que el programa no solo no ha censurado, sino que ha aplaudido en un ring bochornoso, con un chistoso, jaleoso y mudo Jorge Javier Vázquez como invitado de excepción.

¿En qué quedamos, Telecinco? ¿Censuramos esto -con un discurso muy reciente que se ha sostenido en la cadena a colación de un triste desenlace-, o somos selectivos? Aquí sí, aquí no. No, no aprendemos nada. Seguimos siendo hirientes, dañinos o directamente malvados con nuestras palabras y la mofa hacia el físico está a la orden del día. No cuidamos lo que decimos, no somos conscientes, ni lo queremos ser, del efecto nocivo y fatídico de nuestras palabras.

Miguel Frigenti y Julen durante su visita a 'Secret Story'. Mediaset

No me vale aquello de 'empezaste tú'. No, no se debería caer en eso. El cambio empieza en uno. Nadie ha parado a Miguel Frigenti esta noche, y me parece muy raro. O todo lo contrario, ¡qué esperas, querido! Ahora lo explicaré. Decir que el ganador de la nominación de este jueves se colaba directamente en la gran final del próximo jueves 23 de diciembre con Cristina Porta -la todopoderosa Porta-, los Gemeliers y Luca Onestini. No hace falta que remarque que, para mí, Sandra Pica era la que debía salvarse esta noche: Luis no se merece estar donde está. Qué error más grande llevarlo a la final...

En eso le doy toda la razón a Julen de la Guerra. Rollán sostiene que toda persona que ha llegado a una final se merece estar. No, mire usted, no: ¡hay tanto mueble que ha llegado por decorar...! Pero esto no le da ningún valor. Pica ha sabido hacerlo, ha tenido los ingredientes idóneos. "Cualquier persona que ha llegado aquí se merece admiración y respeto", dice Luis.

Respeto, todo el del mundo. Admiración es otra cosa. Decir como dato curioso de la noche que Adara Molinero, Miguel, Julen y Lucía Pariente han visitado la casa por una noche para protagonizar aquello de las cuentas pendientes con los finalistas. Han prorrumpido en la casa con unas escafandras que no he entendido. No sé por qué lo llaman 'cuentas pendientes' cuando en realidad lo que esconde aquello es 'todos contra Cristina Porta'.

Nos metemos de lleno en un tema que me mosquea soberanamente. Los insultos de Miguel Frigenti. "Estoy teniendo una paciencia inmensa, esto es un club de pandilleros, no tengo más palabras que decir", aseguró hace unos días, alto y claro, la amiga del periodista Rollán, refiriéndose, sobre todo, a Julen de la Guerra, Alba Carrillo, Adara Molinero, Lucía Pariente o Miguel Frigenti. Fue entonces cuando Frigenti la atacó por lo bajo, ¡a lo cobarde!

Begoña, amiga de Luis, en el plató de 'Secret Story'. Mediaset

"Igual se ha pasado con el botox y se le han nublado las ideas", entonó. Él, ¡él hablando de botox! Manda cataplines. Este jueves ha vuelto a las andadas. "Tienes dos neuronas, y una está de vacaciones", le ha espetado él a Begoña, amiga y defensora de Luis. ¿De verdad es necesario esto? No, no hemos aprendido nada. Es verdad que ella ha llamado al grupo visitante "familia Addams", y que entonó un comentario un poco feo sobre Adara hace unos días, pero ¡sin la mala baba que le pusieron otros!

Ah, y lo que decía: la bajeza de Miguel se ha producido con el beneplácito de la cadena, de Secret Story y del bromista Jorge Javier. ¡Mundo de locos! Frigenti: el mismo que hace unas horas se daba golpes de pecho en Sálvame hablando de la salud mental y del cuidado que hay que tener... ¡ay, ay! Consejos doy que para mí...

Frigenti: Como nos ponamos a ofender yo también me bajo al barro



A ver, esto prometo pasarlo rápido. Cuentas pendientes. Me quedo con el enfrentamiento de Miguel y Porta. Cristina se dirige a Miguel: ''Yo estoy tranquila, todo lo he hecho de corazón, y no me merecía lo que me has hecho pasar". Frigenti le recuerda cuando ella entró en el cubo pidiendo a la organización que le expulsaran y amenazando con que se iría ella si no lo hacían. ''Habéis hecho una dictadura y os habéis hecho los dueños de la casa. Cristina: creo que Luca te va a dar la patada cuando salgas". Luca, fuera de sí, se defiende: ''Yo estoy muy feliz de estar aquí con Cristina. Has venido muy enfadado con ganas de hacer daño. No acepto que me llame machista...''. Perdón, me duermo.

Expulsada: Sandra Pica

Finalistas: Cristina Porta, Luca Onestini, los Gemeliers y Luis Rollán

