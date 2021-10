Quién es Itizar Castro, la actriz (y profesora de ‘OT’) que va hoy a ‘Pasapalabra’ de invitada

Noticias relacionadas ‘Pasapalabra’: Orestes iguala un récord de Pablo Díaz con 18 aciertos seguidos

La actriz Itziar Castro se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que desde este jueves concursará, en calidad de invitada, en el programa Pasapalabra, el cual presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3.

Junto a Itziar estarán como famosos invitados la también actriz Lola Forner y los actores Canco Rodríguez y Adrián Lastra, quienes pondrán a prueba tanto su cultura general como su rapidez (y sus nervios).

Itziar Castro nace en Barcelona en 1977 y se forma ampliamente en el mundo del espectáculo. Es actriz, cantante, directora de casting y otros muchos oficios relacionados con el teatro y la televisión.

Participó en producciones como Águila Roja: La película, Rec 3 y Blancanieves,si bien su fama comienza a despuntar en el año 2017. Eduardo Casanova confía en ella para uno de los papeles de la película Pieles, su ópera prima. Castro realizó un gran trabajo como camarera enamorada de una mujer sin ojos y fue nominada al Goya como actriz revelación. Más tarde trabaja también en la exitosa película Campeones.

En 2018 ficha por Operación Triunfo como profesora de interpretación, y un par de meses más tarde fue una de las profesionales de la televisión que más titulares ocuparon desde que la despidieran del famoso talent show por “no obtener los resultados esperados” de su trabajo.

En el programa Chester de Cuatro le contó a Risto Mejide que ella es “muy autoexigente y cuando te dicen que no lo haces bien te sabe mal”, en referencia a ese despido. Castro también contó que Noemí Galera no estuvo en su despido y que sólo recibió un mensaje de texto por su parte. “Me dijo que le sabía muy mal cómo habían ido las cosas y que me fuera todo muy bien. Le dije 'Muchas gracias. Me hubiese gustado que me lo hubieses dicho en persona. No hubo otro mensaje de vuelta”.

Ese mismo 2018 la vimos en la serie Vis a vis en Fox como la temida presa Goya, personaje que repitió en la cuarta y última temporada de la ficción, así como en su spin-off Vis a vis: El Oasis. De sus trabajos más recientes podemos mencionar la película Historias lamentables de Javier Fesser y ¡A todo tren! Destino Asturias, dirigida por Santiago Segura.

