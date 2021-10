La TV Canaria logra su máximo histórico gracias a La Palma; Telemadrid se hunde con su peor dato en 30 meses

Los canarios han querido premiar a su televisión pública por la excelente cobertura realizada en las últimas semanas en la retransmisión de la erupción en La Palma, y la han llevado en volandas hasta el liderazgo de las televisiones autonómicas, algo inédito hasta ahora.

Según datos de Kantar, TV Canaria ha promediado el pasado mes un 14,9% de cuota de pantalla, 9,9 puntos más que en agosto, lo que le lleva a anotar su mejor cuota mensual histórica desde que echara a andar en 1999.

La autonómica canaria ha conseguido así liderar en su ámbito por encima de Telecinco (13,9%), Antena 3 (11,9%) y La 1 (4,5%) tras promediar un 26,7% desde el inicio de la erupción el pasado 19 de septiembre. Ayuda además a que el conjunto de las autonómicas consigan su mejor dato desde enero (8,4%).

El dato conjunto de sus informativos se han disparado hasta un 27,7%, siendo los informativos más vistos de España. La primera edición del Telenoticias del Fin de Semana logra el mejor dato con un 37,3% de cuota.

Como decimos, la TV Canaria consigue así superar a TV3, que hasta ahora encabezaba el ránking de cadenas autómicas. Aún así, la catalana consigue el mejor mes de septiembre de los últimos tres años con un 14,3% de cuota.

Le siguen Aragón TV, que logra su mejor septiembre de los últimos 7 años con un 10,3% y a pesar de caer tres décimas respecto a agosto; ETB2, que remonta ocho décimas y promedia un 9,6% y TVG que se queda en un 9,1%.

Canal Sur sube una décima hasta un 8,2%, la Televisión del Principado de Asturias (TPA) crece seis décimas hasta un 8%, CMM cae tres décimas hasta un 6,6%, y Canal Extremadura es la tercera autonómica que más sube (+1) hasta lograr un 5,6%.

Telemadrid se hunde

En el lado opuesto se encuentra Telemadrid. Y es que la nueva autonómica proyectada por Isabel Díaz Ayuso no ha necesitado ni unos meses para perder la credibilidad, la audiencia y la relevancia que se había conseguido en la etapa anterior con José Pablo López al frente.

Tras la purga iniciada por el expresidente de RTVE, José Antonio Sánchez, nada más tomar posesión de su cargo, la autonómica madrileña ha ido cayendo en audiencia durante estos meses hasta promediar en septiembre un 4,6%, su peor dato en 30 meses y 1,2 puntos menos que en septiembre de 2020.

Lo peor de todo es que sus informativos también han sufrido una importante caída, pasando de un 9,2% de cuota de pantalla en mayo, antes de los cambios, a un 7,3% en septiembre, según datos de GECA. Donde más audiencia pierden es en el fin de seman: Telenoticias 1 del Fin de Semana pasa un 13% a un 8% y la segunda edición cae de un 12% a un 6 %. Mientras, Telenoticias 1, con Víctor Arribas, pasa de un 12,7% a un 9,5%, y el Telenoticias 2, con Cristina Ortega cae de un 7,9% a un 5,7%. Mientras, 120 Minutos, con María Rey, cae de un 11,4% a un 8,7%.

Unos datos que llegan tras la desmesurada purga iniciada por Sánchez el pasado 16 de julio cuando cesó a todo el equipo directivo de Telemadrid, desde el director de Onda Madrid, Ángel Rubio, hasta el director de Informativos, Jon Ariztimuño, pasando por el director de informativos, Jaime García Treceño; el director general de Contenidos, Paco Díaz Ujados; el director de la web, Juan Varela; el director de Nuevos formatos, Juan Adrián; el director de Comunicación y Márketing, Daniel Forcada.

Sólo unos días después, el elegido por Isabel Díaz Ayuso para pilotar esta nueva etapa de la autonómica madrileña decidía cancelar el programa Está pasando y apostar en su lugar por cine del oeste. Y todo ello a pesar de que el programa presentado por Agustín Bravo y Tania Garralda estaba obteniendo excelentes datos. El cine western también ha hundido a la cadena hasta apenas promediar 20.000 espectadores en su franja.

Sánchez tampoco quiso demorar la elección de un nuevo director de informativos. Sin embargo, tras algunos problemas iniciales para seleccionar al candidato, finalmente a primeros de agosto se decantaba por José Antonio Álvarez Gundín, el polémico director de informativos de RTVE durante la etapa de Sánchez como responsable de la pública. El periodista vivió la histórica sentada de los trabajadores de la casa contra el cese de jefes de sección en los conocidos viernes negro.

El último cambio llevado a cabo por la nueva dirección de Telemadrid se producía en septiembre con el cese de todos sus presentadores de informativos: Lourdes Maldonado, Rocío Delgado y Manu Pérez. En su lugar han llegado Víctor Arribas y Cristina Ortega.

TeleAyuso

Ni la sanidad, ni la educación, ni el empleo, ni la vivienda. La primera medida del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid elegido el pasado mayo y presidido por Isabel Díaz Ayuso fue registrar una Proposición de Ley para poder intervenir Telemadrid y cambiar al director del ente público cada cuatro años.

Gracias a la abstención de la extrema derecha de VOX, el PP pudo modificar la ley para que las organizaciones profesionales y sociales dejasen de tener representación en el consejo de administración de la cadena, y pasar a nombrar a un administrador provisional sin necesidad de consenso.

De esta forma, se precipitó la destitución de José Pablo López Sánchez, que llevó a Telemadrid a recuperar su crediblidad mejorando su audiencia y convirtiéndose en referencia informativa, y Ayuso nombró a José Antonio Sánchez, expresidente de RTVE y votante confeso del PP, como nuevo administrador provisional.

Sánchez no es un desconocido para Telemadrid. Y es que, antes de presidir RTVE por segunda vez entre 2014 y 2018, ya dirigió la autonómica entre 2011-2014 durante los años de Esperanza Aguirre. Entonces, además de hundir la cadena pasando de un 17% a un 4% de cuota, se ganó el sobrenombre del enterrador de Telemadrid tras acometer un ERE que despidió al 74% de su plantilla y que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo.

Su paso por RTVE tampoco estuvo exento de polémica. Así, por ejemplo, en junio de 2015, no dudó en defender en sede parlamentaria su afinidad por el Partido Popular. "Yo voto al PP. Desde luego a quien no he votado en mi vida ha sido a la Izquierda Plural, como hacen millones y millones de españoles. Voto al PP y seguiré votando al PP".

Durante su gestión, como ya publicamos hace unas semanas, TVE dio luz verde en los últimos años a series de productoras casi desconocidas o con proyectos muy mal valorados por la crítica, como la polémica Reinas, de José Luis Moreno, a pesar de que éste debía dinero al Fisco.

"No sé los contratos de un empresario. Lo ignoro. Lo que sí le puedo decir es que cualquier contrato que hace TVE está por libro. Debe estar al día en el pago a Hacienda", dijo Sánchez, que también contrató a Sánchez para La Alfombra Roja Palace.

