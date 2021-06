Así ha recuperado Telemadrid su credibilidad: subida en audiencias y referencia informativa

Ni la sanidad, ni la educación, ni el empleo, ni la vivienda. La primera medida del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso ha sido registrar este lunes una Proposición de Ley para poder intervenir Telemadrid y cambiar al director del ente público cada cuatro años.

"El objetivo es mediante mecanismos de corrección democrática legítimos y soberanos evitar que minorías parlamentarias puedan impedir la renovación de estos órganos, que es lo que está sucediendo actualmente. En estos momentos en el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid no están representados dos tercios de los componentes de la Asamblea. No están PP, Vox ni Más Madrid", explicó el portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, tras el primer Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos.

"Pretendemos garantizar totalmente la independencia, la neutralidad y la objetividad de la televisión pública madrileña que nadie se adueñe de ella ni que esté al servicio del poder. Nada más lejos de la realidad pero sí queremos que siga perteneciendo al conjunto de los madrileño", ha declarado.

Sin embargo, la realidad es que Telemadrid nunca ha sido más independiente que en la actualidad gracias al cambio legislativo impulsado en 2017 por el PP de Cristina Cifuentes y Ciudadanos. Entonces se acordó que el Consejo de Administración estaría formado por nueve miembros, cinco de ellos elegidos por organizaciones profesionales y sociales y cuatro por los grupos de la Asamblea. En todos los casos, debían ser nombrados por una mayoría del Parlamento de dos tercios.

El mandato de los consejeros sería de seis años, al igual que el del director general, que sería nombrado por mayoría de dos tercios de la Asamblea a propuesta del consejo de administración "entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional seleccionadas en convocatoria pública".

De esta forma se apostó por consenso, y sin ningún voto en contra, por José Pablo López, un directivo que venía de trabajar en TRECE, la cadena de la Conferencia Episcopal. Su nombramiento fue ratificado por la mayoría de la cámara (PP, Ciudadanos, PSOE) y obtuvo muy buenas palabras por parte de todos los grupos. De hecho, Ossorio mostró su "gran satisfacción" por "haber conseguido llegar a una grado muy alto de consenso".

"El mío no es un proyecto personal. No estoy aquí para hacer carrera. Estoy para hacer de Telemadrid una radio y televisión pública de referencia. Vengo a unir no a separar, a mirar al futuro no a ser esclavo del pasado,a impulsar la creatividad, no a destruir.En Radio Televisión Madrid cabemos todos. Hay que superar el egoísmo ideológico de cualquier clase", aseguró entonces López.

Manu Pérez y Rocío Delgado (Telemadrid)

Una Telemadrid resucitada

Y así lo ha ido consiguiendo durante el paso de los años gracias a un cambio estructural de la programación diaria de Telemadrid y una apuesta por el directo y los contenidos de cercanía. A día de hoy, casi 14 horas de emisión en directo ininterrumpida desde los estudios de Telemadrid.

De esta forma se ha producido en un crecimiento sostenido y continuado de la audiencia de Telemadrid entre 2017 y 2021, y en la recuperación de presencia social y de posicionamiento de la cadena autonómica entre los madrileños con una línea de programación de informativos que no expulsa a nadie.

Según datos de Kantar facilitados por la consultora Dos30', Telemadrid ha pasado de 4,1% de share en 2017 a un 5,5% de share en lo que llevamos de 2021 (+25%) y en un contexto decreciente de la televisión generalista y de mayor competencia con la TV de pago y con las nuevas plataformas OTT. Los dos canales de RTVM (Telemadrid y LaOtra) han crecido de 4,9% en 2017 a 6,3% de media en 2020.

Y lo mismo ha ocurrido con sus servicios informativos, altamente desprestigiados durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Todos los Telenoticias han crecido a un ritmo del 22,4% de audiencia en 2020. Asimismo obtienen los mejores datos de seguimiento de los últimos 11 años en el caso del TN2 y el TN fin de Semana (+86%). El TN1 cerró el 2020 con su mejor dato en ocho años, pasando de un 8% de share y 107.000 espectadores en 2017 a un 12,6% de share y 156.000 espectadores en lo que llevamos de 2021..

Además, mensualmente, Telemadrid ha crecido especialmente en las fechas de gran interés informativo. Telemadrid registró en enero de 2021 un 6,8% de share, su dato mensual más alto desde 2012, en un mes marcado principalmente por la borrasca Filomena y la pandemia del COVID-19.

María Rey entrevista a Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid

Asimismo, 120 Minutos, el programa de análisis político presentado por María Rey y producido por Unicorn Content (El programa de Ana Rosa) ha logrado el mejor dato de audiencia en su franja en la última década.

Pero la cosa no se queda ahí. La nueva dirección también ha apostado de forma decidida por el área digital de Telemadrid.es. La web ha liderado el tráfico digital de toda la FORTA durante los últimos años y, en 2020, ha vuelto a revalidar esta posición en 8 de los 12 meses del año. La web de Telemadrid ha sumado en 2020 más de 35 millones de usuarios únicos y casi 110 millones de páginas vistas.

En cuanto a sus cuentas, Radio Televisión Madrid cerró el ejercicio con un Resultado de Explotación positivo de 791.000 euros y un Resultado Neto también positivo de 684.000 euros. La compañía no incurrió en déficit de explotación cumpliendo, por tanto, con lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010.

El cash-flow generado en el ejercicio ascendió a 3,22 millones de euros y, en términos de Contabilidad Nacional, aplicando los criterios de la Intervención General del Estado (IGAE), el superávit de RTVM en el ejercicio fue de 4,61 millones de euros.