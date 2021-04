SV 2021: el docudrama de la madraza Olga y la killer Alexia que hundirá a Marta, ¡y a Merlos!

¡Ya está aquí Supervivientes 2021! Qué ganas de que empezara, de ver cosas nuevas. Esta edición, me da a mí que viene potente y sin filtros. ¡Todos van a dar mucho juego, porque están hambrientos, de momento solo de foco, de cámara y de fama! Y eso, no nos engañemos, es garantía de jarana, de conflictos y salseos varios. De entrada, los primeros minutos han estado muy currados: planos diferentes y enclaves novedosos. Ya saben la monserga: el ganador se lleva 200.000 euros y bla bla bla. ¡Vamos a lo interesante! Como novedad en esta edición -no, Jorge Javier Vázquez (50 años) no ha ido a Honduras, como se especuló, él estaba este jueves en el plató de Telecinco, como siempre-, ¡no todos se han tirado del helicóptero!

Tan solo lo han hecho aquellos privilegiados que han sido seleccionados por el público para vivir en la isla del pirata Morgan, vamos, en Cayo Paloma. Es decir: Melyssa (28), Omar Sánchez, Lola, Alejandro Albalá (26), Tom Brusse (29), Marta López (47), Gianmarco (24), Olga Moreno (45). Los otros, en cambio, harán vida -malvivirán en realidad- en el Barco Encallado. Estos participantes -no tienen ni categoría de concursantes- son Alexia, Valeria, Lara, Antonio Canales (59) y Palito Dominguín, Carlos Alba, Agustín Bravo (60) y Sylvia Pantoja (51). Cada domingo, se conocerá quién podrá pasar a la isla del capitán Morgan.

Los concursantes en el barco encallado antes de separarse. Mediaset

Los que vivan en ese mugriento barco tendrán unas condiciones de vida pésimas, añadidas al tambaleo y el mareo: un kit de pesca básico, solo pisarán tierra para pescar y harán sus necesidades en un cubo de metal. Se hacen una idea, ¿no? Puag. Por contraste, los afortunados dispondrán de un kit más holgado de pesca, 50 gramos de comida al día, 5 latas y harán sus cosas fisiológicas en una letrina. ¡Mucho más decente, dónde va a parar!

Una vez soltado todo este rollo necesario para entender cómo funcionará este percal a partir de este jueves, ¡nos metemos de lleno en el análisis! Todos han expresado el porqué van a Honduras y todos concluyen con la misma cantinela: era el momento, ganas de retarse, superarse, una oportunidad única, aquello del tren que pasa y no hay que dejarlo ir... Ya saben. Marta López y Alexia Rivas, ¡primer encuentro a solas antes de viajar a Honduras! Eso es lo que nos merecemos. Besos de rigor, incomodidad manifiesta en la mirada esquiva. "Es la primera vez que nos vemos", constata Marta. Alexia saca el guante de boxeo: "Al final yo no tengo la culpa de lo que sucedió". López responde, conciliadora: "Nunca me metí contigo, solo justifiqué que mintieras porque estabas enamorada. Solo me dolió que dijeras que vivías con él cuando no era así".

Marta López enfrentándose a Alexia Rivas. Mediaset

Luego Rivas, antes de que llegasen los demás, suelta algo así como que "llevo trabajando desde los 19 años". Una frase ridícula que no la favorece nada. Hija, que estás en Supervivientes no en un casting de televisión: tu currículo me da igual. Esperen, que vienen curvas. ¡La pelea de ambas! Casi se tiran de los pelos las mendas por aquel señor llamado Alfonso Merlos. Sí, ese que nos alegró el confinamiento. Se saben la historia. Rivas tiene una capacidad de la que carece Marta: la calma y la serenidad. Marta es impulsividad y Alexia se la va a cargar. La de Socialité está explicando el alud que supone la fama: "De repente pasó a que me conociera todo el mundo, el boom, no he vuelto a trabajar desde entonces".

Alexia me gusta tiene el don de sacar a Marta y quedarse tan relax #SVGala1 — Yo Misma (@Stelis5) April 8, 2021

Que dos tías se enfrenten por un hombre, cuando el que ha sido infiel ha sido él... En fin. #SVGala1 — SALSEO 24H (@comentandolotv) April 8, 2021

la cara de marta cada vez que alexia abre la boca #Supervivientes2021 #SVGala1 pic.twitter.com/RwXBSXH6RD — alejandra 🌻 (@AlejandratoMars) April 8, 2021

Marta buscando movida con Alexia para tener protagonismo.



RIDÍCULA #SVGala1 #TeamMelyssa — Lagertha 🌙🌴 (@imermaid7) April 8, 2021

Marta la mira con cara de estreñida: "Estoy escuchándola, pero no comparto nada". Alexia se tira a la yugular: "Llevaste una conversación privada mía al Deluxe". Marta estalla: "Dijiste que llevabas dos meses viviendo en casa de Alfonso Merlos, luego que un mes, luego que quince días. Pasaste sin ropa por detrás de él". Alexia se relaja, ya la tenía en el palito: "Era un bikini, si yo te digo que era un bikini, era un bikini. A mí él me dijo que estaba soltero". Marta saca casi toda la artillería, pensando que Alexia sufrirá, ¡qué tonta!: "El día que salió el vídeo me escribió un mensaje, que quería casarse conmigo y que me quería. Tuve que enseñarlo porque vosotros decíais lo contrario. Si yo hubiera querido seguir con él, seguiría con él". Todo muy elegante, como ven.

Ah, me ha encantado un detalle y quiero subrayarlo. Cuando Marta López se ha tirado el helicóptero, se ha acordado de su gran amigo, Álex Casademunt, y yo casi me deshago en llantos: "Llevo unos calcetines de Álex Casademunt. Estuvo a las puertas de venir en otros años y el otro día, en el funeral, le prometí que se venía conmigo".

Marta López explicándole a Jorge Javier lo de los calcetines de Casademunt. Mediaset

Estoy convencido de que Carlos Alba, el concursante de MasterChef, va a dar el mayor juego. Ojito con él: lo creo con carácter, además de dejar claro sus dotes: "Se me da bien la pesca y la cocina". Este no piensa ser el pringado que se tire toda la noche atendiendo el fuego, ¡y se va a liar! "Si tengo que soltar cuatro frescas, las suelto", dice él en el vídeo de presentación. La gran carta de presentación. Al menos, no miente. Bueno, bueno, Olga Moreno. Vaya por delante que he hecho un ejercicio previo y con denuedo: dejar lo que pienso de ella fuera del concurso y así verla y juzgarla con objetividad. Pero es que me cuesta. Qué panzá de llorar se ha pegado la mujer y todavía no ha empezado el concurso.

Olga Moreno hablando con Jorge Javier. Mediaset

Claro está, las redes la han comparado con el concurso de Antonio David en Gran Hermano VIP y sí: no tengo dudas de que hará de la lágrima su mayor aliada. Solo desea algo, deshecha en lágrimas: "Que mi familia sigamos unidos y felices, igual que lo hemos sido hasta hoy". Puff, bostezo. ¿Qué se apuestan a que nombrará muchísimo a Rocío Flores y que hablará de lo bueno que es su marido y... ¡ajá! ¡Lo que yo decía! Olga en acción. "Bien, bien, mucho mejor. Estoy tranquila, en un momento súper raro. No me lo creo, todavía no me hallo", dice ella, al principio de una pieza. Jorge Javier, hábil como él solo le hace ver: "Quiero que sepas, Olga, que para mí eres única y exclusivamente, concursante de Supervivientes".

Ahí, ahí, reconduciendo a lo gordo. Ella, agacha la cabeza, se conoce que controlando la lágrima. "Sí, te he entendido", susurra con un hilo de voz. Como le toca irse a la isla de los privilegiados, sí, hemos tenido docudrama en el helicóptero. "Tengo sentimientos encontrados, todavía me cuesta trabajo porque no estoy acostumbrada a esto. Pero, sentimentalmente, estoy fuerte y bien. Me ha costado mis días, pero estoy bien, renovada". Y suelta, ¡ya tardaba!: "No puedo pensar en los niños, en nada, solo me centro en supervivencia. El salto se lo dedico a mis niños, que los echo mucho de menos, a mi marido, que si volviera a nacer me volvería a casar con él y a la persona que más quiero en el mundo, que ha luchado por sus hijos, mi madre". "Que si volviera a nacer me volvería a casar con él", dice. Así me gusta: dejando España fuera de la isla. Rocío Carrasco (43), ¿te ha llegado la daga?

uffff la familia de las lágrimas que coñazo #SVGala1 — Rubén. (@rubenartz_) April 8, 2021

Olga Moreno:"Lo único que queremos es estar tranquilos"



La tranquilidad:#SVGala1 pic.twitter.com/wSKzckgYKz — Elegido (@Elegidx) April 8, 2021

Olga llorando desde el minuto 0, que va a copiarle el concurso a Antonio David en GHVIP y a Rocio Flores en Supervivientes???? #SVGala1 pic.twitter.com/scEDX896My — Salseo💫 (@TVSALSEO) April 8, 2021

Olga se va a marcar un concurso de víctima ... #SVGala1 — akabadgyal💜 (@28Gyal) April 8, 2021

Como siempre pasa en los primeros días de concurso, ¡aquí todo son alegrías y buen rollo! No cabe duda de que llegan bien comidos y con el estómago lleno: así todos somos felices. Esperen y verán cuando el hambre atice. Me da mucha pereza Gianmarco, es que no sé qué hace ahí. Bueno, sí: lo llevan para ensartarle carpetas amorosas que no se cree nadie: resulta que Valeria ha pedido dormir con él y este ya ha visto un filón. Pobre Valeria, no sabe dónde se ha metido. ¿O sí?

Me han parecido interesantes las primeras palabras de Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja (34), con Sylvia, la primera de su tía Isabel. Todo muy cordial, pero sé que veremos al Omar más combativo sacando la cara por su Anabel, ¡y hasta por Isabel Pantoja (64)! Se liará parda. "Vamos a conocernos, si no nos llevamos bien, pues no, pero no vengo condicionado", asegura Omar. Me lo creo, pero le durará poco.

Casi tan poco como el amor que ha confesado Melyssa tener fuera, en España, esperándola. Lola, la de las Tentaciones, que también está enamorada, le ha dedicado su salto a Horus, el perro que tiene en custodia compartida con Diego. Mejor no opino nada de esto. Mejor. Dice Agustín Bravo que quiere brillar y estoy seguro de que lo hará. Es más, no tengo dudas de que este será su regreso triunfal. Ha sido verlo allí y ver a Carlos Lozano (58). Le auguro un poquito de mejor suerte en su vuelta a España. Se la merece. Palito Dominguín me aburre que me mata. Fíjate cómo será la niña que hasta le da sueño a su madre Lucía, que se ha llegado a dormir en plató.

Antonio Canales escarbando en la tierra junto a sus compañeros. Mediaset

Los ocho concursantes de la isla del Pirata Morgan y los ocho participantes del Barco Encallado se han enfrentado en el primer juego de recompensa de esta edición para intentar mejorar la vida de uno u otros. Y confieso que lo he pasado mal por Antonio Canales. Tenía que escarbar el señor en la tierra para reptar por debajo de un palo y el pobre casi deja de respirar. "No puedo, no puedo", se ha rendido. ¡Me ha dado mucha pena!

Lara hablando con Antonio Canales como una amiga que acompaña a casa a su amigo borracho y le pregunta si desde ese punto es capaz de llegar solo a su vivienda o terminará durmiendo en el cuarto de los contadores.#SVGala1 #Supervivientes2021 — 𝓑𝓪𝓵𝕥𝕚m̳or̐̈e̸☄ (@Baltimore6559) April 8, 2021

Antonio va a adelgazar un monton porque encima va a estar en el barco el pobre. #SVGala1 — Poceis. 🥁🐱🌪 (@itsverxlife) April 8, 2021

Ains pues Canales me ha despertado la ternura #SVGala1 — La Loca De La Tele (@LaLocaDeLaTele1) April 8, 2021

