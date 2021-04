Quién es Melyssa Pinto, concursante de ‘Supervivientes 2021’

Noticias relacionadas ‘Tentaciones’: El insulto en árabe que Tom Brusse le dijo a Melyssa en la hoguera

La isla de las tentaciones ha marcado el universo de Telecinco, tanto, como para que tres de sus participantes vayan este año a Supervivientes 2021. Uno de los nombres que más llamarán la atención en ese sentido es el de Melyssa Pinto, una diseñadora de Barcelona que se mudó a Marrakech por amor a inicios de 2020.

En aquel momento, Melyssa era pareja de Tom Brusse, el chico que la conquistó durante su paso por Mujeres y Hombres Vicecersa, después de que ella estuviese tres meses en el trono.

Para muchos fans del desaparecido programa de citas, Melyssa y Tom formaban una de las parejas más queridas de todas las que se habían formado en MyHyV. A finales de 2019, los seguidores del formato se preocuparon por el estado de su relación, ya que ambos subieron a sus cuentas de Instagram y otras redes sociales fotografías en las que aparecían por separado.

Cuando llevaban ocho meses juntos, ambos decidieron ir a La isla de las tentaciones, para poner su amor a prueba. Antes de entrar, Melyssa ya decía que le gustaba nada que a su novio se le acerquen otras chicas y que se enfadaba mucho cuando eso pasaba.

Al llegar a la isla, Tom mordió la manzana, y fue infiel a Melyssa con Sandra Pica, una de las tentadoras. El día que vivieron una hoguera de confrontación, Melyssa realizó un speach que fue muy aplaudido en las redes sociales.

“Yo era el amor de tu vida y nuestra relación había sido la más profunda que habías tenido. Esto es una mentira, así que te lo quedas, que no lo quiero” decía Pinto, mientras le devolvía un anillo al que hasta ese momento era su chico. “Regálaselo a Sandra, que debe ser el amor de tu vida, ¿verdad Tom? Te vas a arrepentir, porque has perdido una mujer, porque como los dijimos, si alguno de los dos se portaba mal, el que va perder es el otro, pero yo no he perdido nada, porque tú no eres un hombre”.

Por toda esta historia, Melyssa se convertirá, sin duda, en una de las protagonistas de la edición. Y es que recordemos que en Supervivientes 2021 también concursará Tom Brusse, por lo que los reproches estarán a la orden del día, y más, en condiciones donde el hambre aprieta.