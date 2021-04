Anabel Pantoja vuelve a 'Sálvame' para comentar 'Supervivientes'

A finales del pasado febrero Anabel Pantoja decidía abandonar, de forma temporal, su trabajo en Sálvame. La sevillana llevaba muy mal que siempre se le preguntase por su familia, y reconocía que muchas veces discutía en casa por cosas del programa, y que no le compensaba. “Voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo”, advertía en aquel momento.

Su regreso al programa de las tardes, sin embargo, parece ahora inminente. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja ha intervenido en Sálvame este jueves para apoyar a su pareja, Omar Sánchez, uno de los concursantes de Supervivientes 2021, pocas horas antes de que arrancase el reality.

Tras ser preguntada por Kiko Hernández, Anabel Pantoja reconocía: “Voy a ir donde haga falta. Y si tengo que ir a Sálvame, voy encantada”. Una afirmación que dejó a sus antiguos compañeros sorprendidos. Su regreso al programa de La Fábrica de la Tele se espera para este mismo viernes por la tarde.

Uno de los temas que ha tratado en su intervención es el hecho de que su prima Isa Pantoja y Asraf Beno, el novio de Isa, hayan decidido dar su apoyo en el concurso a Tom Brusse y no a Omar. “¿Sabes qué pasa? Yo prefiero que la gente que apoye a Omar sea porque verdaderamente le gusta. Pues yo quiero que sea real. Si Asraf apoya a Tom, bienvenido sea. Que la gente tenga libertad de expresión”, puntualizaba.

Omar Sánchez le dedica su salto desde el helicóptero

“Soy Omar Sánchez, soy windsurfista profesional. Quiero que me conozcan realmente, no solo como el novio de Anabel. Cuando Anabel se iba para Madrid lo pasaba bien, ella es un poco intensa. Me ha dicho que voy a la isla y la voy a abandonar. Yo me voy a la isla y cuando vuelva estaré con ella si dios quiere. Si se habla de llegar a la final yo quiero ganar”, decía el novio de Anabel en su vídeo de presentación de Supervivientes.

Por la nueva mecánica del programa, los espectadores debían elegir qué concursantes saltaban este primer jueves del helicóptero, convirtiéndose en concursantes de pleno derecho, y cuáles permanecerán en un barco encallado.

Omar tuvo la suerte de ser elegido por la audiencia, y antes de saltar del helicóptero, Jorge Javier Vázquez le decía: “No sabes Anabel como se ha puesto de emocionada porque hayas sido uno de los elegidos para saltar, ha estado al borde del lloro”.

“Ella es muy trágica, la verdad es que estoy muy contento, gracias por votarme, voy a luchar hasta el final. Le dedico el salto a las islas Canarias, a mi familia y a ti”, decía el deportista, refiriéndose a Anabel, y saltando al agua justo después.