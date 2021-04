La madre de Álex Casademunt explica por qué han paralizado el disco póstumo del cantante

Hace un mes de la trágica muerte en accidente de tráfico de Álex Casademunt y, todavía demasiado afectada y conmocionada, la familia del cantante ha paralizado la publicación de un disco en el que Casademunt estaba trabajando en los últimos meses para relanzar su carrera en solitario. A pocos días del lanzamiento de su tema póstumo, un dúo con su hermano Joan, los padres del artista se habrían negado al estar su inesperado fallecimiento demasiado reciente.

Ahora, la madre de Álex, Rosa, confirma que de momento no publicarán el esperado trabajo del cantante y explica los motivos por los que la familia prefiere que pase más tiempo antes del lanzamiento de su disco póstumo.

Rosa, ¿querríamos preguntarle si van a salir a la luz unos temas que había compuesto Álex Casademunt?

No lo sé... pfff... De momento, no.

Rosa junto a su hijo Joan en el entierro. Gtres

No descarta que con el tiempo salgan, ¿no? Para él la música era su vida, su pasión

Desde luego que es su pasión. Sí, sí, pero es complicado. Es muy reciente. Ahora no tenemos tampoco muchas ganas de eso. De momento, no.

Se llegará a hacer, ¿no? Además, colaboraba con su hermano Joan

Sí, pero Joan está también muy afectado y tampoco tiene fuerzas para hacer promoción ni nada de eso. Ahora no es el momento.

¿Cómo lo está llevando, Rosa? Son momentos muy difíciles, la niña le dará vida a ustedes

Sí. Tengo cuatro nietas. Las niñas son muy importantes, pobrecitas.

Para usted es muy importante el cariño que han recibido de todo el mundo

Eso sí. Muchísimo, de verdad que sí. Mucho. Eso lo agradeceré eternamente porque se ha portado todo el mundo muy bien, muy bien, de verdad.

Sus compañeros de 'OT', que son una familia...

No tengo palabras. Ya lo he dicho. Muy bien, muy bien. Los adoro a todos, a todos.

Parece ser que sus compañeros también plantean hacerle un homenaje, y lo que se recaude para la niña

Esto no lo sé. Se ha dicho algo pero no sé nada de verdad. No sé nada.

El trabajo terminará por publicarse, porque en la familia saben que no pueden recordarle de mejor manera que con su música. Pero no será ahora. Tampoco se puede poner una fecha aproximada: los duelos son algo muy personal y esas cicatrices que deja la pérdida de un ser querido, pueden tardar el sanar. Solo hay que dejar pasar el tiempo y esperar a que la familia de Álex considere oportuno que esa canción en la que tanto empeño puso, se haga pública. Lo que sí se podrá escuchar próximamente es de nuevo a Fórmula Abierta, el grupo del que formaba parte Álex junto a sus compañeros de talent Javián (46 años), Geno (38) y Mireia (38). Otra manera de rendir homenaje a la memoria de Casademunt que, a falta de la producción de la voz de Mireia, verá la luz "muy pronto", en palabras de los responsables del proyecto recogidas por la citada revista. La impotencia de la madre Joan y Casademunt en una imagen de sus redes. Casademunt encontró la muerte el pasado 2 de marzo en "un choque frontal entre los ángulos izquierdos de un turismo, que circulaba en sentido descendente, y un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que circulaba sin pasajeros en dirección al hospital", tal y como rezaba el comunicado emitido por el ayuntamiento de la localidad barcelonesa. Aún en proceso de investigación, los primeros resultados arrojados hablan de un posible exceso de velocidad. Era su madre, Rosa, quien el pasado 15 de marzo, en una intervención en Juntos, espacio de Telemadrid, así lo dejaba entrever: "Estoy enfadada porque se ha ido de una manera muy tonta, por ir rápido". Fue allí, también, donde explicó cómo la hija de Álex, Bruna (3), había interiorizado esa pérdida de la manera que puede hacerlo una niña tan pequeña: "Siempre que llegaba a mi casa preguntaba por su padre. Hoy me la han traído y no ha preguntado por su papá, pero al salir y ver una estrella ha dicho: 'Ahí está papá'. Y se ha puesto a cantar". Rosa aprovechó esa conexión televisiva para agradecer el cariño recibido por los compañeros de OT de Casademunt. Cabe recordar que casi todo -menos Javián, que ya explicó en su día que fueron sus compromisos laborales lo que le impidieron desplazarse a ese último adiós- se pusieron rumbo a Cataluña nada más conocer la triste noticia para arropar a la familia a de su amigo. "A mi niño lo querían un montón y él a ellos, sin excepción. Todos un 12, de verdad, no un 10, un 12", pronunciaba sin poder contener la emoción.

