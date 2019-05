En 1975 Reino Unido celebró su primer referéndum sobre la permanencia del país en la Comunidad Europea, precursora de la UE, con un resultado favorable a la permanencia.

En 2016, exactamente el 23 de Junio, David Cameron llevo a cabo un segundo referéndum, pero en esta ocasión no se repetiría lo ocurrido en 1975 y mucho menos lo que los analistas esperaban, Reino Unido estaba fuera de UE, con un 52% de los votos a favor de su salida y un 48% a favor de la permanencia. David Cameron, partidario de la permancencia dimitió al momento.

Theresa May anunció su candidatura para sucederlo, partiendo como favorita. Tras la renuncia de Andrea Leadsom a su candidatura como líder conservadora, quedó como única candidata, y por consiguiente fue nombrada líder del Partido Conservador el 11 de julio y asumió el cargo de primera ministra el 13 de julio de 2016 y así intentar llevar a buen puerto su el proyecto de abandonar la EU.

Bill Murray en 1993 interpretró a un meteorólogo arrogante "Phil Connors" en "El día de la marmota". Este meteorólogo tiene un amorío inusual con su productora cuando queda atrapado en el tiempo y se repite una y otra vez el mismo día, hasta que decide suicidarse. A partir de ese momento tras ver que despierta de nuevo en el mismo día y con la misma canción, decide cambiar de vida.

Theresa May lleva suicidándose políticamente desde el mismo día que comenzó su mandato, ya que el 'brexit' en sí, es un suicidio, no por el mero hecho de irse o no de la UE, eso daría para otro debate, sino debido a la falta de previsión antes del mismo.

David Cameron debería haber dejado todo "atado" con la UE, los pactos y las condiciones de como abandonar la UE y posteriormente llevar a cabo la votación, tal vez de esta forma, ni Theresa May, ni los británicos y mucho menos el resto de los europeos, viviríamos el día de la marmota, como Bill Murray. Therese May cambia de vida, como nuestro protagonista y en este caso decide dimitir, pero será esa la solución para la salida tan esperada.....