Santiago Abascal debe aprender de lo sucedido en Hungría

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Victoria de Magyar
Orbán admite su derrota
Péter Magyar, el 'emperador' conservador
Inauguración del Wake Up
Descartan irregularidades en las elecciones de Perú
Análisis Pragmata
Nueva especie de dinosaurio
inquilinos
China construye paneles solares
Pueblo con dinosaurios
Expansión al sur del España del lobo
Brasil apuesta por el biodiésel
Pantano con un pueblo sumergido
China halla herramientas
El embalse que bate récords de capacidad
Ciberataque Basic-Fit
Oficial: deducción de hasta 840 euros en la declaración de la Renta por los gastos del dentista en estas 3 comunidades
El pueblo que parece la Toscana
David Bustamante pueblo
Euforia de Feijóo por el impulso para el PP
Hacienda penaliza
Pueblo con el alquiler más caro
Nuevo yacimiento de gas
Penas por robar un móvil
Trabajador con incapacidad
Declaración de la renta
Excedencia de tres años
Españoles en Suiza
Revisión Renta 2026
Reclamar vacaciones por fallo en el coche
Nueva Ley Multirreincidencia
Rusia Armenia UE
Prohibir bancos comisiones intereses
Permiso trabajador nacimiento hijo
Coleccionismo objeto 3 M€
Municipio español factura 700 M€
Hacienda declaración de la Renta devolver
Perder 500 € declaración Renta
Bodega familiar vino albariño
Dani Martín
Deducción para autónomos
Nuevos requisitos coche eléctrico
Deducciones autonómicas
Recetas veterinarias
Cuidados a familiares
Alemania y su plan de jubilaciones
Ciudad medieval
Nuevos requisitos para coches eléctricos
Deducción alquiler
Reparar barandillas
Recogida basura Bélgica
Venta de Oro Francia
Limpiadora en España
Deducciones Renta
Alquiler en Suiza
Declaración de la Renta
Viajar Oriente Medio
Municipio galletas Lidl
Aspirador de agua Aldi
Zapatero Jysk
Chaqueta Kiabi
Estafa conductores
Nuevo coche chino
España descubre millones de barriles
El jabalí cambia su instinto
Tasa a paquetes de Temu
Limpiadora a domicilio
Multa por dejar animales en terrazas
Sobre dominicano
Subida IRPF
Impuesto de Sociedades
Cambio jornada laboral
Subida precios hortalizas
Multa Alquiler Seguro
Consumo combustible
Deducción de 1.200 euros por maternidad
Municipio con mayor número de jubilados
Ayuda de 1.380 euros por hijo
EEUU necesita trabajadores
El pueblo que esconde un observatorio astronómico
Cambio histórico en el 'cinturón verde'
Revisar y corregir salarios
Control de las pensiones
Disminuir la fianza del alquiler
Cuidadora a domicilio
Ayuda jóvenes menores de 30 años
Intereses para mutualistas
Bulgaria da una lección a España
Envases para los restos de comida
Santiago Abascal y Viktor Orbán, en una reunión reciente celebrada en Hungría.

Santiago Abascal y Viktor Orbán, en una reunión reciente celebrada en Hungría. Vox

Blog del suscriptor

Santiago Abascal debe aprender de lo sucedido en Hungría

Publicada

Este domingo se celebraron las elecciones legislativas de Hungría y sus resultados no han sorprendido a nadie; las encuestas ya vaticinaban la derrota del ahora exprimer ministro húngaro, Viktor Orbán.

No hay rastro de la izquierda en el parlamento húngaro; es más, está compuesto únicamente por tres formaciones políticas, todas ellas de derecha. Tras cuarenta años de dictadura comunista, que sumió al país en la pobreza más extrema, los húngaros se niegan a que la izquierda vuelva a gobernar: ya saben qué les esperaría.

Se puede afirmar que la política económica de Viktor Orbán en estos últimos cuatro años, basada en un proteccionismo rígido, ha conducido a Hungría hacia una crisis económica. Es por ello que la nación ha decidido poner fin a dieciséis años de mandato de Orbán.

Los puntos centrales de esta política de "autodestrucción" han sido los siguientes:

1. Aumento del déficit público para intentar paliar la subida de los costes energéticos derivados de la guerra de Ucrania.

2. Depreciación de la moneda húngara (el forinto) debido a la escalada de la inflación.

3. Control de precios impuesto por el Estado.

Todo lo anterior, sumado al incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central de Hungría, ha provocado una caída de la inversión agregada, disminuyendo esta en torno al 5% del PIB.

Los apoyos internacionales del exmandatario húngaro tampoco han contribuido a mejorar su popularidad. El desgaste derivado de los conflictos internacionales (como la inestabilidad en Oriente Próximo) y la posible pérdida del Senado por parte de Trump en las elecciones de mitad de mandato en EEUU, sugieren que contar con figuras de la administración estadounidense anterior no fue una estrategia acertada para la campaña electoral.

En el caso de España, el principal aliado y perjudicado a nivel nacional es el partido conservador Vox. Santiago Abascal ha buscado el respaldo de Viktor Orbán en sus actos de partido con el objetivo de reforzar su presencia parlamentaria. Sin embargo, si alguien dentro de Vox cree que la gestión de Orbán es un modelo para presumir dentro de nuestras fronteras, debería hacérselo mirar. El referente internacional de Abascal debería ser Javier Milei en Argentina o Giorgia Meloni en Italia, y no la extrema derecha prorrusa.

En definitiva, cuando la sociedad empieza a sufrir las consecuencias de una mala gestión económica en sus bolsillos, los gobernantes acaban siendo castigados en las urnas. Esto es lo que ha sucedido en Hungría: los ciudadanos han visto cómo su renta per cápita se estancaba en la última legislatura de Orbán, con un crecimiento de apenas el 1,4 % en todo el periodo.