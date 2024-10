Víctor Fernández se lamenta por el calendario: "Me gustaría jugar en las mismas condiciones que los demás"

Cinco partidos en dos semanas es lo que le espera al Real Zaragoza de Víctor Fernández próximamente. Tres de ellos serán en una semana. Domingo, miércoles y sábado. La confección de estos horarios perjudica al club maño, tal y como ha afirmado el técnico en la rueda de prensa de este sábado previa al duelo ante el Almería, en la que ha analizado también al rival y ha puesto en valor la mentalidad de su grupo.

Víctor Fernández ha sido claro cuando de la rotación se le hablaba. Recordando que sus alineaciones siempre son diferentes, por lo que los cambios están asegurados "siempre", entraba en el asunto de los partidos de las próximas semanas.

"Tenemos la desgracia o la coincidencia de que somos el único equipo que va a jugar tres partidos con un intervalo horario de 48 horas. El único equipo. Nos podrían haber dejado uno de los tres partidos con un día más de descanso", comenzaba declarando Víctor, que además mencionaba que el Real Zaragoza ha estado 9 días sin jugar.

"Es una incongruencia donde salimos perjudicados. Parece que no porque rotamos, pero sí. Me gustaría jugar en las mismas condiciones que juegan los demás", continuaba. No obstante, a pesar de lamentar la situación, el entrenador ha declarado que "hay que jugar y no utilizarlo como excusa".

El primero de este maratón de compromisos es este domingo, ante la UD Almería en La Romareda. Para la jornada 10, Víctor Fernández solo cuenta con las bajas de Borge, de larga duración, y de Soberón, lesionado esta semana, pero que "va muy bien". Así pues, todos los futbolistas estarán disponibles y el míster deberá descartar a dos y elegir un once inicial que ya tiene pensado.

"No tengo ninguna duda sobre cómo jugaremos y con quién partiremos. Sabemos nuestro patrón. No es solamente pensar con los que salgo, sino también en las alternativas durante el partido", ha expresado.

Así pues, tras una semana larga, pero alegre por la victoria, llega el momento de verse las caras con un recién descendido de Primera. Esa condición, unida al juego del Real Zaragoza hace que el duelo sea un "gran partido".

Con dos cuadros muy goleadores, Víctor Fernández espera un encuentro "abierto", con "intercambio de golpes", y que les va a exigir "una hiperconcentración" y "alerta permanente". No obstante, no esconde que jugarán a lo suyo, sin renunciar al estilo y dando importancia a ayudarse y ser un equipo.

Luis Suárez

Como no podía ser de otra forma, el aragonés ha dedicado unas palabras bonitas a Luis Suárez, con quien se reencontrará este domingo: "Es un chico fantástico, le tengo mucho cariño, fue un jugador muy valioso, creció muchísimo con nosotros, es de los pocos jugadores que se ha convertido en ídolo de una afición muy exigente".

En cuanto al partido, Víctor desea que "no corra mucho" ni "esté acertado", porque es un jugador "diferencial". A su vez, considera que será "complicado para él", por el factor emocional.

De delantero rival a delantero propio, Víctor Fernández se ha limitado a afirmar que Iván Azón "va a jugar". "Cuando planteas un partido no haces solo el inicio, tienes preparadas soluciones. Iván Azón nos ha dado muy buenas soluciones entrando desde el banquillo", comentaba.

Por otro lado, el entrenador ha comunicado que el joven Pau Sans es jugador del primer equipo "a todos los efectos" y se ha mostrado contento con el extremo que ha dado "un salto cualitativo muy grande", expresaba.

Autocrítica

El técnico está contento pero, sabiendo que "es insuficiente" y que hay cosas que mejorar, como "ser un equipo más uniforme o sólido", algo que la categoría no permite, a su juicio, por la igualdad.

"Lo mejor es la mentalidad que tiene el equipo, nunca se rinde, es valiente, atrevido y siempre busca ganar. Tenemos muchos registros incorporados, mucha riqueza. Me gustaría ofrecer menos ventajas al contrario. A veces hemos ofrecido demasiadas", ha resumido Víctor.