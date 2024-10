Programación Fiestas del Pilar de Zaragoza jueves 10 de octubre: del Maratón de Charangas al concierto de Mora

19.00: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN. Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

19.15: MARATÓN DE CHARANGAS. Organiza: Federación Interpeñas. Salida a las 20.00 desde Plaza de Aragón. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, C/ Alfonso I, C/ Manifestación, finalizando en Plaza del Justicia.

20.00: THIS IS MICHAEL. Teatro Principal.

21.00: RONDAS JOTERAS: SOMERODÓN. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.