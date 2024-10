Natalia Chueca: "La posición de Pedro Sánchez es insostenible, la mentira rodea cada actuación del Gobierno"

Natalia Chueca (Zaragoza, 1976) asegura que Pedro Sánchez "está atacando incluso a los fundamentos del PSOE" y promete dar la batalla desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde es vocal, por el cupo catalán.

La regidora admite que el PP no hizo bien al votar a favor de la reforma que convalida las penas a los presos, pero pide "no desviar el foco" y descarta que dentro de su partido se deban asumir responsabilidades.

En una entrevista a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, descarta que la inmigración sea un problema para la capital aragonesa. Frente a los mensajes de Vox, a quienes necesita para sacar adelante los Presupuestos, remarca que Zaragoza es una ciudad "integradora y diversa". A Sánchez le exige una "verdadera política nacional de inmigración".

Sánchez vuelve a estar en el punto de mira tras mentir a Congreso y Senado con la visita de Delcy y descargar la responsabilidad en Ábalos. ¿Cree que debería dimitir? ¿Cómo valora todo lo que está ocurriendo tras el informe de la UCO?

Sánchez tendría que hacer una reflexión personal sobre su situación en el Gobierno, con una debilidad parlamentaria sin precedentes y cercado por escándalos de corrupción. La mentira rodea cada una de las actuaciones e intervenciones del Gobierno de España y es evidente su complicidad con cada uno de estos engaños que estamos conociendo a través de los medios de comunicación y las investigaciones judiciales. Su posición resulta insostenible desde el punto de vista político y moral.

¿Cómo se ve desde un ayuntamiento como el de Zaragoza el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña?

Es una absoluta desigualdad. Sánchez eligió mantenerse en la Moncloa dejando que fuesen los extremos, quienes quieren romper España, los que pusieran el precio. Lo hemos visto con la Ley de Amnistía, uno de los mayores problemas de nuestra democracia, y hemos vuelto a verlo cuando ha necesitado llegar a un acuerdo para salvar a Illa y hacerlo presidente. Pero no por Illa sino porque a Pedro Sánchez le interesan mucho los votos de Cataluña y es ahí donde ve que puede crecer frente al resto de territorios españoles. Vuelve a generar desigualdad, pero esta vez tocando el bolsillo de todos.

¿Qué efectos puede tener?

Si la segunda comunidad autónoma con mayores posibilidades de aportación a la caja común deja de hacerlo se generarán desigualdades entre los propios españoles. Se podrá repartir mucho menos y eso se traducirá en peores servicios públicos, peor sanidad y peor educación. Sánchez está atacando incluso a los propios fundamentos del PSOE.

El Partido Socialista ha defendido siempre que aporten más los que más tienen para darle a los que menos tienen, pero a Sánchez le ha dado absolutamente igual. Mientras sea para mantenerse en el poder, si hay que romper los principios del Partido Socialista de España, se rompen, no pasa nada. Es una auténtica barbaridad. Confío en que no llegue a término y se pueda parar; que desde el PP y el resto de partidos que no conforman este grupo de extremistas en torno al PSOE puedan frenarlo en el Congreso y el Senado.

¿Va a liderar usted un frente de alcaldes descontentos desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)?

Estamos coordinándonos para tomar medidas. En esta primera fase están siendo los presidentes autonómicos los que están abordando y llamando la atención sobre esta desigualdad, pero los ayuntamientos no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a tomar medidas y, si hace falta, lo llevaremos al Consejo Europeo y lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional. Estamos estudiando las fórmulas legales para poder abordarlo y romper este pacto.

Natalia Chueca, durante la entrevista. A. S.

Zaragoza ha sido una de las ciudades más castigadas por el terrorismo de ETA, ¿cómo ha vivido la polémica en torno a la reforma que convalida las penas a los presos?

Es otra barbaridad más, otra vuelta de tuerca. El amor que tiene Sánchez por el poder no tiene límites, carece de principios. Que esté pactando la Ley de Seguridad Ciudadana con Bildu, que son los herederos de ETA, los que antes eran terroristas, y esté aceptando que dejen de cumplir sus penas es una auténtica barbaridad. Estamos ante el peor presidente del Gobierno de la historia y la herida que está generando en la sociedad española tardará mucho tiempo en cerrarse.

Feijóo ha terminado pidiendo perdón por el voto a favor del PP. ¿Se deberían asumir responsabilidades dentro del PP?

Creo, sin duda, que no se ha hecho bien desde el PP y por eso el presidente ha admitido la responsabilidad y ha pedido disculpas. Pero no creo que tengamos que desviar la atención. El PSOE no necesitaba los votos del PP y ni de Vox para sacar adelante el decreto. Lo había pactado con Bildu y lo iba a hacer igualmente, se hubiese equivocado el PP o no. Por un lado, el Partido Popular se equivocó, perfecto, y el presidente lo ha admitido y ha pedido disculpas, ya está. Pero no desviemos el foco, que en esto la izquierda lo hace muy bien. Que Sánchez siga en la Moncloa nos está costando muy muy caro a todos los españoles y a la democracia española.

Zaragoza será una de las sedes del Mundial de Fútbol en 2030. ¿Debería el Estado concretar su aportación económica a la ciudad?

Cuando hemos preguntado al Consejo Superior de Deportes en el pasado nos dijeron que hasta que no se eligiesen las ciudades no se abordaría la financiación, pero hasta la fecha no nos han comunicado nada. Esperamos que pronto lo podamos saber y que ese reparto sea justo y se rija por unos criterios objetivos, porque ya van muchas veces en las que observamos unos criterios aleatorios y subjetivos por parte del Gobierno de España.

Hace dos años, adjudicó directamente por un real decreto del Boletín Oficial del Estado (BOE) 20 millones de euros a Barcelona para actividades culturales. El resto no recibimos absolutamente nada. Hace un mes, en septiembre, le asignó también a Barcelona cinco millones y medio para la Copa América, pero es que este mismo jueves, en el BOE, le volvió a asignar 20 millones para distintas fundaciones, asociaciones y actividades culturales. ¿Qué pasa con el resto? ¿No tenemos poco con el cupo catalán, que se está negociando para privilegiar la financiación de Cataluña, que además a Barcelona, ciudad que ahora gobierna el PSOE, le regalan otros 20 millones que se suman a los 25 anteriores?

Entiendo que no solo es esperar un reparto objetivo, sino que lo van a exigir.

Obviamente. Forma parte del esfuerzo que hacen las ciudades para atender el Mundial. El Gobierno de España es quien, al final, lo organiza con la Federación Española de Fútbol a través del Consejo Superior de Deportes y quien tiene unos presupuestos generales del Estado de otra dimensión totalmente diferente al humilde presupuesto municipal que manejamos los ayuntamientos. Entendemos que es lo justo y lo lógico.

Zaragoza compite con Sevilla por ser la cuarta ciudad de España. ¿Cómo se la imagina en 2027 cuando termine su mandato?

Zaragoza está creciendo año tras año en población y atrayendo grandes inversiones. Solamente en el último hemos atraído al término municipal más de 8.000 millones de euros. Se van a generar más de 3.000 empleos directos e indirectos y eso significa que necesitamos crecer como población. Es muy buena noticia porque Zaragoza, que es la segunda ciudad con mayor calidad de vida de España y la cuarta de Europa, va a tener proyectos profesionales interesantes. Todo esto ayudará a atraer nuevos habitantes, retener talento y seguir creciendo incluso a mayor ritmo.

¿Hay suelo suficiente?

Zaragoza tiene un plan de ordenación urbana ya aprobado y todavía por desarrollar. Vamos a seguir creciendo en los barrios del sur. Valdespartera y Arcosur han despertado, y también toda la parte de la prolongación de Tenor Fleta y Parque Goya II.

Tenemos terreno para seguir creciendo y tener vivienda a precios competitivos, pero es que antes de que Zaragoza tenga un problema de tensión de precios como está ocurriendo en Madrid, Barcelona o Málaga estamos haciendo un gran trabajo para crear vivienda pública de alquiler a precios asequibles para jóvenes y activando las VPO. Se está dinamizando todo el sector inmobiliario para que siga habiendo una amplia oferta y no se tensionen los precios como está sucediendo en otras ciudades.

Dice que Zaragoza no es Madrid o Barcelona pero, ¿se empieza a parecer? Urbanismo trabaja ya en un plan para limitar las viviendas turísticas...

Estamos muy lejos, por suerte, de tener los problemas que tienen otras ciudades. Por supuesto, habrá que estar vigilantes, pero el nivel de licencias de pisos turísticos es cien veces menor que el de Madrid o Barcelona. Ahora mismo no tenemos un problema ni de pisos turísticos ni de tensión con los precios de la vivienda, pero porque estamos actuando preventivamente. Hay 473 viviendas en construcción, pero es que además se ha sacado ya en colaboración con el Gobierno de Aragón la licitación otras 500 y en las próximas semanas saldrán 500 más.

El precio de la vivienda en Zaragoza es en torno a un 45% inferior al de Madrid o el de Barcelona y por eso estamos demostrando que vamos a seguir siendo esa gran ciudad competitiva y con calidad de vida donde vivir. Pero no solamente estamos actuando en materia de construcción, también estamos invirtiendo en rehabilitación como nunca antes. Solo este año en el presupuesto municipal hemos puesto 13 millones y medio.

¿Tiene Zaragoza un problema con la inmigración? ¿Podría serlo para usted en caso de que Vox lo marque como línea roja en la negociación del presupuesto de 2025?

No, nosotros no tenemos competencias en temas de inmigración. El problema es que no tengamos una política nacional de inmigración. Sin duda, para que España y Zaragoza sigan siendo competitivas necesitamos inmigrantes, necesitamos mano de obra. Cuando estamos viendo las inversiones que van a llegar y la creación de puestos de trabajo que se están generando, todos los empresarios nos dicen lo mismo: necesitamos profesionales, mano de obra y operarios. Lo que hace falta es un buen programa para que los inmigrantes que vengan se formen y se puedan integrar y contribuir a través de su trabajo a nuestro país. Eso es en lo que está fallando el Gobierno de España y una vez más, está despistando el tiro y acusando a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Zaragoza es una ciudad integradora, diversa y que da la bienvenida a todo el mundo. Lo que se necesita es que el Gobierno de España haga su trabajo, cumpla con sus competencias y ponga un buen programa de inmigración acompañado con fondos.

Muchos de sus proyectos van más allá de 2027, ¿se presentará a la reelección?

Todavía queda mucho tiempo, de momento estoy año a año y momento a momento. Sin duda creo que para poder transformar una ciudad y ver casos de éxito como los de Madrid o Málaga, que son proyectos que trascienden una legislatura, no sería adecuado de repente cambiar el rumbo. Por eso todo apunta a que sí, pero prefiero ir mirando los objetivos que me voy marcando año a año y etapa de etapa y mi primera etapa es hasta mayo de 2027.